Neues Duo im Anflug: VfB Hallbergmoos trennt sich von beiden Torhütern

Muck Riedmüller vom VfB Hallbergmoos – Foto: fupa

Riedmüller und Müske müssen gehen. Zwei neue Torhüter hat der VfB Hallbergmoos bereits verpflichtet. Die Namen gibt es in zwei Wochen.

Vor dem Hintergrund des längst abgehakten Aufstiegs bestreitet der VfB Hallbergmoos beim Kirchheimer SC (Freitag, 19.30 Uhr) sein letztes Auswärtsspiel dieser Saison. Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die Spielzeit 2026/27, in der man ganz vorne mitmischen will.

Fest steht mittlerweile, dass es im Tor einen großen Wechsel geben wird. Was bedeutet: Muck Riedmüller und Fabian Müske werden den Verein im Sommer verlassen. Das bestätigt nun auch der sportliche Leiter Anselm Küchle, der sich bereits mit zwei neuen Torhütern einig ist. In zwei Wochen, nach dem letzten Ligaspiel, wird er dann die Namen bekanntgeben. Die beiden aktuellen Schlussmänner wären künftig wohl nur noch als Nummer zwei in Frage gekommen.

Den VfB bereits verlassen hat Julian Kristo, der nach offizieller Sprachregelung wegen „einer disziplinarischen Maßnahme“ aus dem Kader gestrichen wurde. Der Spieler gehört schon seit zwei Wochen nicht mehr dem Team an und wird logischerweise dann auch in der neuen Spielzeit kein Thema mehr sein. Sportlich ist der Verlust überschaubar, weil bei dem Angreifer lediglich ein Treffer und kaum Torbeteiligungen zu Buche stehen.

Ein weiterer Abgang ist Alexandros Tzikas, der, obwohl als Stammspieler im Einsatz, den Durchbruch nicht geschafft hat. Er war dennoch wichtig für die Mannschaft, weil man ihn defensiv überall einsetzen konnte und der junge Kicker verlässlich seinen Job machte. Nun hat er seine Lebensplanung geändert und wird mit dem Fußballsport aufhören. Auch Youngster Ben Kimplinger wird den Verein verlassen. Er spielte eher in der zweiten Mannschaft und trägt künftig das Trikot des SC Grüne Heide.

Der VfB Hallbergmoos hat schon jetzt den Großteil seiner Hausaufgaben erledigt. Benedikt Orth, der vom TSV Buchbach kommt (wir berichteten), ist der Königstransfer, der die Defensive sattelfest machen soll. Dazu ist man sich, wie oben erwähnt, mit zwei neuen Torhütern einig. Dem Vernehmen nach hat auch ein junges Talent für die Außenbahnen bereits zugesagt.