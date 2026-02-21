Neues Duo für die SpG 1 ab der Saison 2026/27

Die Verantwortlichen der SpG Krautheim/Westernhausen/Sindelbachtal nutzten die Winterpause zur Trainersuche. Das aktuelle Trainer Duo der SpG 1, Tittl/ Schmidt hört zum Saisonende auf, während Tittl eine Pause einlegt, macht Schmidt zur neuen Runde als Spielertrainer beim TSV Oberwittstadt weiter.
Nach dem Duo ist vor dem Duo! Für die neue Saison konnte man die Gebrüder Schledorn verpflichten, Alexander übernimmt als Trainer von Außen und Bruder Christian wird als Spielertrainer vom Spielfeld aus coachen. Beide sind im Besitz einer Triner C - Lizenz und konnten in ihrem Heimatverein beim TSV Oberwittstadt einige Erfahrung sammeln.
Die SpG freut sich auf das neue Kapitel mit dem neuen Duo!
Des Weiteren möchten wir bekannt geben, dass das Trainer Duo Schiemer/ Beck bei der SpG 2 verlängert hat und somit ab Sommer in ihre zweite Saison gehen. Das selbe gilt auch für unseren Torwart - Trainer Chris Bauer, der auch verlängert hat und uns in der neuen Saison zur Verfügung steht.