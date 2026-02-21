Neues Duo für die SpG 1 ab der Saison 2026/27

Die Verantwortlichen der SpG Krautheim/Westernhausen/Sindelbachtal nutzten die Winterpause zur Trainersuche. Das aktuelle Trainer Duo der SpG 1, Tittl/ Schmidt hört zum Saisonende auf, während Tittl eine Pause einlegt, macht Schmidt zur neuen Runde als Spielertrainer beim TSV Oberwittstadt weiter.

Nach dem Duo ist vor dem Duo! Für die neue Saison konnte man die Gebrüder Schledorn verpflichten, Alexander übernimmt als Trainer von Außen und Bruder Christian wird als Spielertrainer vom Spielfeld aus coachen. Beide sind im Besitz einer Triner C - Lizenz und konnten in ihrem Heimatverein beim TSV Oberwittstadt einige Erfahrung sammeln.