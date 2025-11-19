Neues Duell: Siegburger SV und FC Pesch im ligainternen Pokalkampf

Siegburg will „alles in die Waagschale werfen“

Alexander Otto ist sich bewusst, dass dieses zweite Duell in kurzer Zeit besondere Spannung birgt. „Pokalspiele haben ihren eigenen Zauber: Do or Die. Wir wollen unbedingt in die Runde der letzten Acht und werden dafür alles in die Waagschale werfen“, sagt der SSV-Trainer. Dass das Ligaspiel erst wenige Tage zurückliegt, verleihe dem Aufeinandertreffen zusätzliches Gewicht. „Gerade weil das letzte Aufeinandertreffen noch so frisch ist, liegt eine besondere Spannung über diesem Pokalspiel. Beide Teams wissen genau, was auf sie zukommen wird. Der Ausgleichstreffer muss für uns Warnung genug sein, dass wir solche Momente nicht zulassen dürfen, um erfolgreich zu sein.“

Personell wird Otto keine Experimente eingehen. „Rotationen sind für uns kein Selbstzweck, sondern immer eine Frage dessen, was die Partie verlangt. Wir werden die bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicken, um unser Ziel zu erreichen.“ Der Fokus liegt einzig auf Freitag – mögliche Viertelfinalgegner interessieren ihn nicht: „Mit solchen Szenarien beschäftigen wir uns aktuell nicht. Für uns zählt einzig und allein das Spiel am Freitag – das müssen wir erst einmal gewinnen.“

Pesch will „kein Risiko eingehen“ – und bleibt realistisch

Für Adriano Terranova war schon das Ligaspiel ein besonderes Aufeinandertreffen. Die Verbindung zu Otto ist eng, die Wertschätzung beiderseits spürbar. „Alexander Otto und ich haben sowohl vor als auch nach dem Spiel viel geschrieben und telefoniert. Uns verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit, daher war es für uns beide eine besondere Partie. Es war ein tolles Spiel – natürlich wären wir über einen Punkt sehr glücklich gewesen, aber am Ende hat es leider nicht ganz gereicht.“

Für Freitag kündigt Terranova Veränderungen im Team an. „Wir werden auf zwei bis drei Positionen Veränderungen vornehmen. Einige Spieler befinden sich in einer Dauerbelastung oder schleppen kleinere Verletzungen mit sich herum. Da wollen wir kein Risiko eingehen, zumal der Fokus ganz klar auf der Liga liegt.“

Dass der Pokal eine Plattform für große Abende bieten kann, hat Pesch selbst schon oft erlebt – und Terranova vergisst das nicht: „In den vergangenen Jahren durften wir bereits Alemannia Aachen, Viktoria Köln und Fortuna Köln bei uns begrüßen – darauf waren wir sehr stolz. Am Freitagabend werden wir wieder alles geben, um in die nächste Runde einzuziehen.“

Gleichzeitig bleibt der Blick eindeutig: Die Liga hat Priorität. „Wir richten unseren Blick auf die kommenden beiden Spiele gegen Bornheim und Königsdorf – und anschließend auf das Vorrundenfinale gegen Hohkeppel. Darauf liegt unser voller Fokus.“

Klare Rollenverteilung trotz gleicher Liga?

Siegburg geht als Favorit ins Achtelfinale, selbst wenn der Pokal seine bekannten Gesetze hat. Pesch reist trotz Tabellensituation mit großem Willen an – und mit dem Wissen, dass ein einziger Abend die Saison emotional verändern kann.