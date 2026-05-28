Neues Domizil für Landesligisten, neuer Torhüter für BSV Guben Nord

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV Viktoria Potsdam aus der Landesliga Nord wird seine Heimspiele künftig im Stadion am Luftschiffhafen austragen. Bereits der letzte Spieltag am 13. Juni 2026 findet dort statt, ehe die Spielstätte ab der kommenden Saison offiziell zur neuen Heimat des Vereins wird.
Der Verein bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Stadt Potsdam, insbesondere bei Oberbürgermeisterin Noosha Aubel, sowie bei der Luftschiffhafen GmbH und Geschäftsführer Dirk Wolfgramm.
Auch dem SSB Potsdam und dem Kommunalen Immobilien Service gilt der Dank für die konstruktiven Gespräche im Vorfeld.
Am neuen Standort freut sich der Verein auf die Zusammenarbeit mit 1. FFC Turbine Potsdam und den Potsdam Royals. Gleichzeitig soll sich weiterhin für bessere Sportplatzbedingungen aller Vereine in Potsdam eingesetzt werden.
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Der BSV Guben Nord aus der Landesklasse Ost hat einen neuen Torhüter verpflichtet: Mit Ole Niemack stößt ein junger und ehrgeiziger Keeper zum Verein. Niemack hat die komplette Nachwuchsabteilung des FC Eisenhüttenstadt durchlaufen und dort eine fundierte Ausbildung erhalten. Ab der kommenden Saison ist er spielberechtigt und wird die Trikotnummer 22 tragen.
Damit verfügt der BSV Guben Nord künftig mit Fabian Kroeker, Semen Tsokur und Ole Niemack über drei Torhüter im Kader.
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