Neues Domizil für Landesligisten, neuer Torhüter für BSV Guben Nord

Von links: Gunnar Geilich (Sportlicher Leiter), Ole Niemack und Carsten Gröger (Trainer). – Foto: Gerd Purand

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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SV Viktoria Potsdam

Der SV Viktoria Potsdam aus der Landesliga Nord wird seine Heimspiele künftig im Stadion am Luftschiffhafen austragen. Bereits der letzte Spieltag am 13. Juni 2026 findet dort statt, ehe die Spielstätte ab der kommenden Saison offiziell zur neuen Heimat des Vereins wird.

Der Verein bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Stadt Potsdam, insbesondere bei Oberbürgermeisterin Noosha Aubel, sowie bei der Luftschiffhafen GmbH und Geschäftsführer Dirk Wolfgramm.

Auch dem SSB Potsdam und dem Kommunalen Immobilien Service gilt der Dank für die konstruktiven Gespräche im Vorfeld.

Am neuen Standort freut sich der Verein auf die Zusammenarbeit mit 1. FFC Turbine Potsdam und den Potsdam Royals. Gleichzeitig soll sich weiterhin für bessere Sportplatzbedingungen aller Vereine in Potsdam eingesetzt werden.

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BSV Guben Nord