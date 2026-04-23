Neues Co-Trainer-Duo für die SG Rhein-Selz

Johannes Borngässer (links), Timm Bocian (mitte) und Nils Albrecht (rechts) bilden ab der kommenden Saison das Trainerteam für die SG Rhein-Selz. – Foto: SG Rhein-Selz

Mainz-Bingen. Die SG Rhein-Selz stellt sich für die kommende Saison personell neu auf. Cheftrainer Timm Bocian bleibt dem Verein erhalten, Co-Trainer Dominik Raabe tritt aus zeitlichen Gründen kürzer. Für ihn übernehmen Johannes Borngässer und Nils Albrecht als Co-Trainer-Duo.

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In der aktuellen A-Klassen-Saison steht die SG Rhein-Selz auf dem vierten Tabellenplatz, eine Situation, mit der Cheftrainer Timm Bocian "außerordentlich zufrieden" ist. Trotzdem habe der Verein schon während der Saison mit der Idee gespielt, das Trainerteam um eine weitere Person zu ergänzen, sagt Dan Kokoscha, Teammanager der SG Rhein-Selz. Zu diesem Zeitpunkt sei Dominik Raabe noch in die Planung miteingeschlossen gewesen. Als dieser, aufgrund seiner Arbeit im Schichtdienst, kürzer treten wollte, mussten zwei Stellen neu besetzt werden. Raabe werde dem Verein aber weiterhin in einer anderen Funktion erhalten bleiben, sei es als Betreuer, Platzwart oder einer anderen Funktion, sagt Kokoscha.