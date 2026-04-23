Neues Co-Trainer-Duo für die SG Rhein-Selz

Mainz-Bingen. Die SG Rhein-Selz stellt sich für die kommende Saison personell neu auf. Cheftrainer Timm Bocian bleibt dem Verein erhalten, Co-Trainer Dominik Raabe tritt aus zeitlichen Gründen kürzer. Für ihn übernehmen Johannes Borngässer und Nils Albrecht als Co-Trainer-Duo.
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In der aktuellen A-Klassen-Saison steht die SG Rhein-Selz auf dem vierten Tabellenplatz, eine Situation, mit der Cheftrainer Timm Bocian "außerordentlich zufrieden" ist. Trotzdem habe der Verein schon während der Saison mit der Idee gespielt, das Trainerteam um eine weitere Person zu ergänzen, sagt Dan Kokoscha, Teammanager der SG Rhein-Selz. Zu diesem Zeitpunkt sei Dominik Raabe noch in die Planung miteingeschlossen gewesen. Als dieser, aufgrund seiner Arbeit im Schichtdienst, kürzer treten wollte, mussten zwei Stellen neu besetzt werden. Raabe werde dem Verein aber weiterhin in einer anderen Funktion erhalten bleiben, sei es als Betreuer, Platzwart oder einer anderen Funktion, sagt Kokoscha.
Mit Johannes Borngässer gibt die SG einem Trainer mit Stallgeruch eine Chance in der ersten Mannschaft. Der 31-Jährige ist bereits seit 2018 im Verein aktiv und coachte zuletzt die A-Jugend. Sascha Berges aus der SG-Steuerung schreibt ihm einen "maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Jugendarbeit zu". Bei Nils Albrecht sei sich der Verein ebenfalls sicher, fußballerisch und menschlich den Richtigen für den Job gefunden zu haben, sagt Berges. Cheftrainer Bocian kennt Albrecht noch aus der Jugend und war sich sicher, dass nun "der richtige Moment" sei ihn in sein Trainerteam zu holen. Bisher hat der 28-Jährige als Co-Trainer bei Gimbsheim II in der A-Klasse gearbeitet.
Für die kommende Saison kündigt Bocian einen "Umbruch" an: "Es geht darum, Verantwortungen neu zu verteilen und Jugendspieler zu integrieren". Den Umbruch ohne Abstiegssorgen zu bewältigen, bezeichnet er als "Riesenaufgabe". Doch zunächst muss die SG am Donnerstag gegen den direkten Konkurrenten FC Aksu Diyar Mainz bestehen.