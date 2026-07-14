Neues Auswärtsdress enthüllt: VfL setzt auf Weiß mit lila Akzenten Der VfL Osnabrück präsentiert sein Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 von red · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der VfL Osnabrück hat das Geheimnis um sein Auswärtstrikot für die Zweitligasaison 2026/27 gelüftet. Gemeinsam mit Ausrüster Capelli Sport und dem neuen Hauptsponsor Thomas Philipps präsentierten die Lila-Weißen am Dienstag das neue Jersey, das ab sofort im Online-Shop des Vereins vorbestellt werden kann.

Optisch setzt der VfL auf einen klassischen weißen Grundton, der durch zahlreiche lilafarbene Designelemente ergänzt wird. Besonders ins Auge fallen die feinen Nadelstreifen, die im charakteristischen 60-Grad-Winkel des VfL-Rhomboiden über die Vorderseite verlaufen. Ein breiter lilafarbener Streifen greift dieses Design zusätzlich auf und setzt einen markanten Akzent. Das Muster zieht sich auch über den Rücken des Trikots und sorgt so für ein stimmiges Gesamtbild. Lilafarbene Mesh-Einsätze an den Seiten verbessern den Tragekomfort, während Kragen, Ärmelbündchen und die typischen Capelli-Cubes das moderne Erscheinungsbild abrunden.

Ab sofort vorbestellbar Das neue Auswärtstrikot kann ab sofort über den Online-Shop des VfL vorbestellt werden. Der Verkauf im Fanshop an der Bremer Brücke soll zu einem späteren Zeitpunkt starten. Der Verein wird den genauen Termin gesondert bekanntgeben. Erhältlich ist das Trikot in den Erwachsenengrößen S bis 4XL. Der Verkaufspreis bleibt gegenüber der Vorsaison unverändert bei 89,99 Euro.