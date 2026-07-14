Neues Auswärtsdress enthüllt: VfL setzt auf Weiß mit lila Akzenten

Der VfL Osnabrück hat das Geheimnis um sein Auswärtstrikot für die Zweitligasaison 2026/27 gelüftet. Gemeinsam mit Ausrüster Capelli Sport und dem neuen Hauptsponsor Thomas Philipps präsentierten die Lila-Weißen am Dienstag das neue Jersey, das ab sofort im Online-Shop des Vereins vorbestellt werden kann.
Optisch setzt der VfL auf einen klassischen weißen Grundton, der durch zahlreiche lilafarbene Designelemente ergänzt wird. Besonders ins Auge fallen die feinen Nadelstreifen, die im charakteristischen 60-Grad-Winkel des VfL-Rhomboiden über die Vorderseite verlaufen. Ein breiter lilafarbener Streifen greift dieses Design zusätzlich auf und setzt einen markanten Akzent.
Das Muster zieht sich auch über den Rücken des Trikots und sorgt so für ein stimmiges Gesamtbild. Lilafarbene Mesh-Einsätze an den Seiten verbessern den Tragekomfort, während Kragen, Ärmelbündchen und die typischen Capelli-Cubes das moderne Erscheinungsbild abrunden.
Das neue Auswärtstrikot kann ab sofort über den Online-Shop des VfL vorbestellt werden. Der Verkauf im Fanshop an der Bremer Brücke soll zu einem späteren Zeitpunkt starten. Der Verein wird den genauen Termin gesondert bekanntgeben.
Erhältlich ist das Trikot in den Erwachsenengrößen S bis 4XL. Der Verkaufspreis bleibt gegenüber der Vorsaison unverändert bei 89,99 Euro.
Auch die Preise für die Individualisierung bleiben bestehen. Der Schriftzug „Osnabrück“ auf dem Rücken kostet 6,99 Euro, ein offizieller Spielerflock mit Rückennummer 15,99 Euro. Für einen individuellen Namen mit Nummer werden 19,99 Euro fällig, der Ärmelflock mit dem Logo der 2. Bundesliga kostet zusätzlich 5,00 Euro.
Nach der Präsentation des Auswärtstrikots dürfen sich die VfL-Fans bereits auf die nächsten Neuheiten freuen: Die Vorstellung des Heim- und Ausweichtrikots für die Saison 2026/27 soll in den kommenden Tagen folgen.