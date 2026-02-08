Neues, Altes Trainerteam für die Rückrunde

Wir bedanken uns bei unserem Spielertrainer Çağlar Daşbacak, der aus privaten Gründen sein Amt als Trainer niedergelegt hat. Diese Entscheidung respektieren wir selbstverständlich und danken ihm für seine offene Kommunikation sowie seinen verantwortungsvollen Schritt im Sinne des Vereins.
Seine große Verbundenheit zum Verein bleibt bestehen, denn Çağlar Daşbacak wird uns weiterhin als Spieler erhalten bleiben. Wir freuen uns, dass er auch künftig Teil der Mannschaft ist und den Verein auf dem Platz unterstützt.
Vielen Dank für deinen Einsatz als Trainer und für alles, was noch kommt. ❤️🤍
Zur Rückrunde stellen wir das Trainerteam der 1. Mannschaft neu auf: Nuri Yilmaz, der zuvor als Co-Trainer tätig war, übernimmt das Traineramt der 1. Mannschaft, Buğra Öney steht ihm künftig als Co-Trainer zur Seite. Bereits in den letzten drei Spielen der Hinrunde haben beide gemeinsam an der Seitenlinie gestanden und die Mannschaft betreut. In dieser Phase konnten wir früh erkennen, dass die Zusammenarbeit harmoniert und der gemeinsame Ansatz bei der Mannschaft ankommt.
Nuri kennt die Mannschaft und die Abläufe aus seiner bisherigen Rolle als Co-Trainer sehr genau und hat in der Übergangsphase gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt und klare Impulse setzt. Gemeinsam mit Buğra steht er für eine strukturierte, engagierte und zugleich sehr mannschaftsnahe Arbeit. Der Fokus liegt dabei auf Stabilität, Weiterentwicklung und einem geschlossenen Auftreten, sowohl auf und neben dem Platz. Die ersten Eindrücke aus der gemeinsamen Zeit an der Seitenlinie haben uns darin bestärkt, diesen Weg konsequent weiterzugehen.
Auch Buğra hat sich diese neue Aufgabe verdient. Mit seiner Arbeit in der Hinrunde bei der 2. Mannschaft hat er überzeugt und gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen, Akzente setzen und eine Mannschaft weiterentwickeln kann. Diese positiven Erfahrungen bringt er nun in die Zusammenarbeit mit Nuri ein und ergänzt das Trainerteam sowohl fachlich als auch menschlich.
Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Trainerduo gut und zukunftsorientiert aufgestellt sind und gemeinsam eine erfolgreiche Rückrunde gestalten können. Wir gehen diesen Weg mit Vertrauen, Zuversicht und voller Überzeugung und freuen uns auf die kommende gemeinsame Zeit.
In diesem Sinne, Viel Erfolg Männer💪🏻❤️🤍