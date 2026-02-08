Neues, Altes Trainerteam für die Rückrunde von Arif Yüksel · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Wir bedanken uns bei unserem Spielertrainer Çağlar Daşbacak, der aus privaten Gründen sein Amt als Trainer niedergelegt hat. Diese Entscheidung respektieren wir selbstverständlich und danken ihm für seine offene Kommunikation sowie seinen verantwortungsvollen Schritt im Sinne des Vereins. Seine große Verbundenheit zum Verein bleibt bestehen, denn Çağlar Daşbacak wird uns weiterhin als Spieler erhalten bleiben. Wir freuen uns, dass er auch künftig Teil der Mannschaft ist und den Verein auf dem Platz unterstützt.

Vielen Dank für deinen Einsatz als Trainer und für alles, was noch kommt. ❤️🤍

Zur Rückrunde stellen wir das Trainerteam der 1. Mannschaft neu auf: Nuri Yilmaz, der zuvor als Co-Trainer tätig war, übernimmt das Traineramt der 1. Mannschaft, Buğra Öney steht ihm künftig als Co-Trainer zur Seite. Bereits in den letzten drei Spielen der Hinrunde haben beide gemeinsam an der Seitenlinie gestanden und die Mannschaft betreut. In dieser Phase konnten wir früh erkennen, dass die Zusammenarbeit harmoniert und der gemeinsame Ansatz bei der Mannschaft ankommt.