Neues altes Selbstverständnis beim HSV Langenfeld

Über weite Teile der laufenden Spielzeit waren die Fußballer des HSV Langenfeld in der Bezirksliga nicht sie selbst und agierten unter ihrem eigentlich vorhandenen sportlichen Niveau. Die Folge: Die aus der Vorsaison erfolgsverwöhnten Langenfelder gerieten unvermittelt in den Abstiegskampf. Nun scheint sich der HSV jedoch gefunden zu haben und zumindest das Gros der alten Stärke wiederhergestellt zu sein – schlechte Nachrichten für alle weiteren Klubs im Keller. Die Verfolger aus Urdenbach bekamen das neue alte Selbstverständnis der Mannschaft der Trainer Heiko Schornstein und Roberto Marquez beim 5:2 (5:0)-Erfolg nun schmerzlich zu spüren.

So war es letztlich ein verdienter, überlegener und kontrollierter Sieg des HSV. Die Gäste blieben nahezu chancenlos. Sie kamen erst im zweiten Spielabschnitt und mit einem Spieler mehr auf dem Platz wiederholt gefährlich in die gegnerische Hälfte. „In der zweiten Halbzeit ist uns der Spielfluss durch die vielen Wechsel verloren gegangen“, sagte ein entspannter Marquez kurz nach dem Abpfiff. Durch die drei Punkte distanzierte seine Elf weiter auf dem Relegationsrang stehend Urdenbach als wohl ersten Direktabsteiger auf sieben Zähler, und die Lücke bis auf Platz zwölf beträgt seit Sonntag nur noch drei Punkte.

Wallraf war in einem guten Kollektiv noch der torgefährlichste Offensive. Er versuchte es wiederholt aus der Ferne. Auch an der Kombination zum 2:0 war der Zehner beteiligt, an dessen Ende Schumann den Ball aus elf Metern unter die Unterkante der Latte drosch (32.). Damit war ein Torreigen eröffnet: Zunächst legte Krayer bei einem Konter nach gegnerischer Ecke mit einer gefühlvollen Flanke auf das „Kopfballungeheuer“ – den klein gewachsenen Mittelfeldmotor Nabil El Marhoumi –auf (38.). Dann tanzte Wallraf mit ein wenig Glück und Durchsetzungsvermögen die halbe Hintermannschaft der Gäste aus und schloss aus fünf Metern überlegt flach in die lange Ecke ab (43.). Und schließlich wuchtete Krayer das Spielgerät völlig freistehend gegen ein auseinanderfallendes Urdenbach aus gut zehn Metern in die Maschen (45.).

Diese hoffnungsvolle Ausgangsposition für den Endspurt erspielte sich der HSV maßgeblich in den ersten 45 Minuten. Es entwickelte sich ein launiges Spiel, weil beide Teams Räume anboten. Doch entgegen der Gastgeber konnten verkrampft wirkende Gäste diese Angebote nicht für sich nutzen. Dementsprechend früh gelang der Heimauswahl die Führung. Nach feinem Außenrist-Zuspiel von Gian Schumann fand Severin Krayer von der linken Strafraumlinie Spielmacher Leon Wallraf in der Mitte. Der ließ einen Gegner aussteigen und hatte keine Mühe, einzuschieben (8.).

Langenfeld lässt nichts mehr anbrennen

Die Partie war damit entschieden, und in der zweiten Halbzeit verflachte das Aufeinandertreffen merklich. In der 70. Minute musste Alex Hotea-Mironescu verletzt vom Feld, konnte aufgrund bereits ausgeschöpfter Wechseloptionen aber nicht ersetzt werden. So gelangen Urdenbach in Überzahl noch zwei Ehrentreffer: Tom Nagel zog vom Sechzehner zentral ab, und der Ball rutschte durch die Hände von HSV-Keeper Christian Cyrys ins Tor (75.), und mit dem Schlusspfiff stellte Dennis Hanuschkiewitz per schönem Dropkick den Endstand her (90.+2).

Für den HSV stehen mit Sparta Bilk und dem SV Solingen nun schwere nächste Duelle auf dem Spielplan. „Wir müssen weiter punkten“, forderte Marquez.