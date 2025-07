NeuerHistorischer Heimsieg für BSC Regensburg beim Bezirksliga Bericht

Was für ein Fußballnachmittag in Regensburg! Der BSC Regensburg feierte im ersten Bezirksliga-Heimspiel seiner Vereinsgeschichte einen knappen, aber bedeutenden 3:2-Sieg gegen den FC Thalmassing – ein Meilenstein, der in Erinnerung bleiben wird.

Ausgleich durch Elfmeter: Kurz nach Wiederanpfiff verwandelte Stich sicher einen Foulelfmeter. Holzer war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Thalmassing drückt – BSC trifft: Nach einer vergebenen Kopfballchance von Schmid war es Göhl, der mit einem Traumtor aus über 30 Metern das Spiel entschied.

BSC in Unterzahl: Ab der 80. Minute musste Regensburg nach Gelb-Rot für Pröll zu zehnt weiterspielen. Doch Thalmassing fand keine Mittel mehr.

Fazit:

Der BSC Regensburg sichert sich nicht nur drei Punkte, sondern feiert den ersten Sieg in der Bezirksliga seiner Vereinsgeschichte.

Stimmen zum Spiel:

Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Es hat endlich geklappt mit dem ersten Dreier in der Bezirksliga. Ich hoffe, dass wir in der Liga angekommen sind. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern. Im Vergleich zum letzten Spiel waren wir heute stärker. Trotz des Gegentores haben wir uns nicht verunsichern lassen und konnten das Spiel drehen. Beim Start der zweiten Halbzeit fiel der Ausgleich durch einen unnötigen Elfmeter. Wir sind cool geblieben und haben durch einen sehenswerten Treffer aus 35 Metern das 3:2 erzielt. Die Einwechselspieler waren sofort da. Was wir noch lernen müssen ist, und als Mannschaft noch cleverer zu verhalten. Es geht in der Bezirksliga anders aus. Fehler werden schneller bestraft.“