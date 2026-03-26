Neuer"Aus" für Langquaider B-Junioren im Verbandspokal Bericht

Achtbares 1:4 gegen den Landesliga-Tabellenzweiten SpVgg Landshut
SG Langquaid / Adlhausen / Herrngiersdorf: Ardit Shillova - Louis Beutel (C), Lennox Keune, Yazan Alhamdo, Linus Lauerer, Nico Kötterl, Raphael Stummer, Alexander Schwarz, Felix Metzner, Simon Ganslmayer; Matthias Zellner (ETW), Tobias Colotto (64.), Raphael Hoffmann (55.), Benjamin Heinrich (67.), Miki Lazarov (41.), Ali Husein (41.) - Trainer: Raphael Niedermeier
Schiedsrichter: Max Kremser (Rottenburg) - Zuschauer: 44
Tore: 0:1 Ayaz Ciftci (7.), 1:1 Alexander Schwarz (20.), 1:2 Louis Beutel (35. Eigentor), 1:3 Ayaz Ciftci (56.), 1:4 Gabriel Steiger (70.)