 2026-03-25T14:09:28.761Z

Vereinsnachrichten

Neuer"Aus" für Langquaider B-Junioren im Verbandspokal Bericht

von Martin Zeilhofer · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

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U17 Kreispokal Ndb W

Gestern, 18:30 Uhr
SG Langquaid / Adlhausen / Herrngiersdo
SG Langquaid / Adlhausen / HerrngiersdoSG Langquaid
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
1
4
Abpfiff

Achtbares 1:4 gegen den Landesliga-Tabellenzweiten SpVgg Landshut


SG Langquaid / Adlhausen / Herrngiersdorf: Ardit Shillova - Louis Beutel (C), Lennox Keune, Yazan Alhamdo, Linus Lauerer, Nico Kötterl, Raphael Stummer, Alexander Schwarz, Felix Metzner, Simon Ganslmayer; Matthias Zellner (ETW), Tobias Colotto (64.), Raphael Hoffmann (55.), Benjamin Heinrich (67.), Miki Lazarov (41.), Ali Husein (41.) - Trainer: Raphael Niedermeier

Schiedsrichter: Max Kremser (Rottenburg) - Zuschauer: 44

Tore: 0:1 Ayaz Ciftci (7.), 1:1 Alexander Schwarz (20.), 1:2 Louis Beutel (35. Eigentor), 1:3 Ayaz Ciftci (56.), 1:4 Gabriel Steiger (70.)