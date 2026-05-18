Neuer Wormatia-Trainer steht fest

Wer wird künftig an der Seitenlinie bei Wormatia Worms stehen? – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Worms. Mehrere Wochen lang war die Trainersuche von Oberligist VfR Wormatia Worms auf den rheinhessischen Fußballplätzen ein großes Thema. Nun steht der Nachfolger des im April entlassenen Anouar Ddaou fest. Nach Informationen der Wormser Zeitung ist die Verpflichtung des neuen Trainers fix und dürfte noch in dieser Woche vom Verein offiziell verkündet werden.

Wer der neue Coach an der Seitenlinie der Wormaten wird, für welche Art von Fußball er steht und welches Team er zuletzt coachte, lest Ihr im Plusartikel der Wormser Zeitung.