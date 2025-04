Neuer Wind für Waldenrath-Straeten

Viktoria Waldenrath-Straeten hat einen neuen Chef an der Seitenlinie: Michel Noethlichs übernimmt das Traineramt bei dem abstiegsbedrohten A-Ligisten. Der 43-Jährige war überrascht, als ihn der Anruf von Michael Scheeren erreichte. „Nach der Entlassung meines Vorgängers bekam ich relativ zeitnah einen Anruf und war schon überrascht über die Kontaktaufnahme, da es zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Saison eher selten zu Entlassungen kommt“, erklärt er. Dass es dann auch noch Waldenrath-Straeten war, ließ ihn schnell erahnen, wer hinter der Idee stecken könnte: „In der Mannschaft spielen einige Spieler, die ich bereits aus dem Schulunterricht kenne. Zu zwei Spielern, Hendrik Beumers und Jonas Heinrichs, habe ich allerdings nochmal ein intensiveres Verhältnis, da ich von beiden Spielern vier Jahre lang der Klassenlehrer war. Darüber hinaus habe ich Hendrik in meiner ersten Trainerstation überhaupt in der Schafhausener Jugend trainiert.“

Trotz seiner ursprünglichen Absicht, eine Pause vom Fußballgeschäft einzulegen, entschied sich Noethlichs nach einem ersten Probetraining für die Herausforderung. „Ich habe nach dem Telefonat um ein Schnuppertraining gebeten und ich muss sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, die Truppe zu trainieren – der Funke ist sofort übergesprungen“, sagt der neue Coach. Am Sonntag stand er noch als Zuschauer am Spielfeldrand, Co-Trainer Jansen als Interimslösung, und war angetan von der Mentalität der Mannschaft: „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die mit Leidenschaft, Engagement und als Einheit Grundtugenden vermittelt, die im Seniorenfußball meines Erachtens seltener geworden sind – für mich aber die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit darstellen.“