TuRa Germania Oberdrees will seine Vorsaison übertreffen. – Foto: Christoph Tiroux

Neuer Wind bei Germania Oberdrees: "Jeder muss aus der Komfortzone" Bezirksliga, Staffel 2: Bei TuRa Germania Oberdrees hat sich im Sommer viel getan. Mit neun neuen Spielern soll ein neuer Wind reinkommen - und mindestens ein Platz geklettert werden.

TuRa Germania Oberdrees hat sich in der vergangenen Saison einmal mehr aus allen Abstiegssorgen herausgehalten - mit 42 Punkten und dem achten Platz war die vergangene Spielzeit "sehr okay", wie Trainer Wolfgang Schlösser sagt: "Um von einer guten zu sprechen, müssen wir mehr Konstanz an den Tag legen."

Gerade angesichts der Verletzungsproblematik in der Vergangenheit, war der Auftrag für die Kaderplanung im Sommer klar. "Wir brauchten mehr Tiefe im Kader. Darauf haben wir reagiert. Wir haben alle Positionen doppelt besetzt und das in nahezu identischer Qualität. Da muss sich jeder strecken", erklärt Trainer Schlösser. In Mats Ody steht eine Stammkraft nicht mehr zur Verfügung, dafür haben sich zum Vorbereitungsstart gleich acht Neue in Oberdrees versammelt. Der breitere und vor allem tiefere Kader bedeutet für alle mehr Konkurrenz. >>> Die Neuzugänge hat FuPa Mittelrhein hier vorgestellt

"Es muss jeder aus seiner Komfortzone kommen", betont Schlösser, für den in der Sommervorbereitung angesichts der Neuen zu Beginn Integrationsarbeit auf dem Programm stand. "Wir haben erstmals einer größere Anzahl von Neuzugängen. Diese integrieren sich sehr, sehr gut. Sowohl auf als auch neben dem Platz", so Schlösser.

Der Kader des TuRa Germania Oberdrees 2025/26. – Foto: TuRa Germania Oberdrees