Neuer Weg statt Stillstand: Curuk verlässt Wülfrath nach guter Saison

Nach einer Saison endet die Zeit von Curuk als sportlicher Leiter bei Wülfrath. Zuvor war er bereits anderthalb Jahre in gleicher Funktion bei Türkücü Velbert aktiv und sammelte dort erste Erfahrungen im Vereinsmanagement. In Wülfrath konnte er diese weiter vertiefen und wichtige Akzente setzen.

Während der Saison erhielt Curuk bereits erste Anfragen anderer Vereine, lehnte diese jedoch ab, um sich 100-prozentig auf Wülfrath zu konzentrieren. Nun sucht er eine neue Herausforderung, vorzugsweise bei einem größeren Verein mit starker Nachwuchsarbeit. Die Arbeit als Sportlicher Leiter hat ihm große Freude bereitet – nun möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Seinen Ex-Verein wird er so schnell auch nicht vergessen, denn es war eine schöne Zeit bei Wülfrath. Abschließende Worte findet er ebenfalls: "Ich wünsche Wülfrath wirklich von Herzen nur das beste, ich war selber zehn Jahre Schiri also kenne ich die Vereine in der Umgebung auch ein bisschen und ich hatte jetzt bei meinen beiden Vereinen sehr viel Glück. Es waren zwei tolle Jahre," denkt Curuk zurück.

Wohin die Reise führt, ist aktuell noch offen – fest steht aber: Dursun Muhammed Curuk blickt auf eine erfolgreiche Zeit in Wülfrath zurück und ist bereit für neue Aufgaben im ambitionierten Amateurfußball.