Neuer Vorstoß von Jürgen Klopp: Profireserven raus aus der Liga?

Jürgen Klopp hat eine eigene U21-Liga in Deutschland ins Spiel gebracht. – Foto: Imago Images

Die Idee an sich ist nicht neu. Seit Nachwuchsteams von Profiklubs, deklariert als U21 oder U23, bis zur 3. Liga ganz normal am Spielbetrieb teilnehmen dürfen, gibt es auch immer wieder Proteste gegen das Modell: "Profireserven raus aus der Liga"- dieser Slogan ist immer wieder auf Bannern in den Stadien zu lesen. Jetzt hat Startrainer Jürgen Klopp mit einem Vorstoß die Diskussion wieder angeheizt.

Klopp, der mit Liverpool und Dortmund jeweils Meister wurde, sagte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag": "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland eine eigene U21-Liga brauchen. In England gibt es sie: die Premier League 2. Ich möchte, dass wir die Ausbildungszeit verlängern. Das schafft einen neuen Spielermarkt und einen neuen Trainermarkt." Der 58-Jährige, der derzeit für Red Bull als "Head of Global Soccer" agiert, meinte zudem: "Wir hören zu früh auf, den Spielern Chancen zu geben, und schätzen Spieler mit 18 oder 19 Jahren ein, ob sie es draufhaben oder nicht. Das ist in dieser Form nicht gut. Wir können doch einem 18- oder 19-Jährigen, der in der 3. Liga geparkt wird, nicht sagen, dass er mit dem Fußball aufhören sollte, weil er sich dort gegen 25- oder 26-Jährige nicht durchsetzen kann, die körperlich viel robuster sind."