Neuer Vorstand, Jugendausschuss & Vereinsheim: Alles neu bei Geyen? Auch im Jugendbereich findet ein Neustart statt von Benedikt Hitze · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Das Trainer.Team der ersten Mannschft mit dem neuen Vorsitzenden: (v.l.) Torwart-Trainer Jörn Krause, Trainer Patrick Löhr, 1. Vorsitzender Sven Busch, Co-Trainer Stefan Stange – Foto: media.crease

Der SC Germania Geyen hat sich an der Vereinsspitze völlig neu aufgestellt: Sven Busch übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des 1. Vorsitzenden Klub aus dem Kreis Rhein-Erft. Der 37-Jährige bringt nicht nur eine beeindruckende Vergangenheit als Spieler im In- und Ausland mit, sondern auch jahrelange Erfahrung aus dem Management von Vereinen und namhaften Sportartikelherstellern. Nach einer fast zehnjährigen Pause kehrt Busch auf die Fußballbühne zurück – und hat sich für die Germania Großes vorgenommen.

Über Köln bis nach Italien In seiner aktiven Zeit durchlief Busch eine erstklassige fußballerische Ausbildung in der Region. In der Jugend schnürte er die Schuhe für den FC Pesch, Fortuna Köln und den Pulheimer SC. Auch im Seniorenbereich hinterließ der Defensivakteur bleibenden Eindruck: Neben Stationen beim FC Pesch und der SG Rommerskirchen-Gilbach zog es ihn für drei Jahre nach Italien. Beim AFC Eppan in Südtirol spielte er in der dritthöchsten nationalen Amateurliga (Eccellenza), einer Spielklasse, die sportlich absolut mit der deutschen Ober- bzw. Mittelrheinliga vergleichbar ist. Doch der sportliche Weg hatte auch seine Schattenseiten. Zwei Kreuzbandrisse in den Jahren 2007 und 2014 sowie weitere Knieverletzungen bremsten den leidenschaftlichen Fußballer immer wieder aus. Im Jahr 2015 zog Busch schließlich im Alter von nur 26 Jahren die Reißleine und beendete seine aktive Karriere. Ein kurzes Comeback-Versuch im Jahr 2023 bei der SG Rommerskirchen scheiterte bereits in der Vorbereitung, als das Knie erneut streikte.

Profi-Expertise für die Geyener Vereinsführung Dass Busch nun an der Spitze des Klubs steht, ist für die Germania ein Glücksgriff – denn er bringt tiefes Verständnis für die Mechanismen des modernen Sports mit. Nach seinem Studium im Bereich Sportmanagement war er in verschiedenen Rollen des Sportbusiness aktiv: Er arbeitete im Scouting, unterstützte die Presseabteilung des MSV Duisburg und war im Marketing und Merchandising bei Fortuna Düsseldorf tätig. Seine Zeit in Italien verdankte er schließlich seiner Rolle als Marketing- und Sponsoring-Manager beim bekannten Sportartikelhersteller Reusch. Im Jahr 2016 folgte jedoch ein beruflicher Cut. Busch wechselte die Branche und kehrte dem Fußballgeschäft für fast ein Jahrzehnt komplett den Rücken. Der Sohn ebnet den Weg zurück Seit 2018 lebt Busch mit seiner Familie im Ort. Den letzten, entscheidenden Impuls gab schließlich sein fünfjähriger Sohn, der Anfang des Jahres bei den Bambinis der Germania mit dem Kicken begann. Durch die Trainingseinheiten lernte Busch den Verein noch einmal von einer ganz anderen, intensiveren Seite kennen und schätzen: „Ich habe die Germania immer als einen familiären Dorfverein wahrgenommen, in dem Gemeinschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden. Ich selbst bin fußballbegeistert und war nach dem Ende meiner aktiven Zeit eine längere Phase nicht mehr im Fußball eingebunden. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass der Verein aktuell Unterstützung braucht. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Art und Weise sowie meinen Fähigkeiten einen Beitrag leisten und den Verein in seiner weiteren Entwicklung unterstützen kann. Besonders reizt mich die Möglichkeit, gemeinsam mit einem starken Team die Germania weiterzuentwickeln – vor allem die Rahmenbedingungen für unsere Jugend zu verbessern, die Infrastruktur des Vereins auszubauen und das Vereinsleben aktiv mitzugestalten.“