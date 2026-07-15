Neuer Vorstand, Jugendausschuss & Vereinsheim: Alles neu bei Geyen?

Der SC Germania Geyen hat sich an der Vereinsspitze völlig neu aufgestellt: Sven Busch übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des 1. Vorsitzenden Klub aus dem Kreis Rhein-Erft. Der 37-Jährige bringt nicht nur eine beeindruckende Vergangenheit als Spieler im In- und Ausland mit, sondern auch jahrelange Erfahrung aus dem Management von Vereinen und namhaften Sportartikelherstellern. Nach einer fast zehnjährigen Pause kehrt Busch auf die Fußballbühne zurück – und hat sich für die Germania Großes vorgenommen.
In seiner aktiven Zeit durchlief Busch eine erstklassige fußballerische Ausbildung in der Region. In der Jugend schnürte er die Schuhe für den FC Pesch, Fortuna Köln und den Pulheimer SC. Auch im Seniorenbereich hinterließ der Defensivakteur bleibenden Eindruck: Neben Stationen beim FC Pesch und der SG Rommerskirchen-Gilbach zog es ihn für drei Jahre nach Italien. Beim AFC Eppan in Südtirol spielte er in der dritthöchsten nationalen Amateurliga (Eccellenza), einer Spielklasse, die sportlich absolut mit der deutschen Ober- bzw. Mittelrheinliga vergleichbar ist.
Doch der sportliche Weg hatte auch seine Schattenseiten. Zwei Kreuzbandrisse in den Jahren 2007 und 2014 sowie weitere Knieverletzungen bremsten den leidenschaftlichen Fußballer immer wieder aus. Im Jahr 2015 zog Busch schließlich im Alter von nur 26 Jahren die Reißleine und beendete seine aktive Karriere. Ein kurzes Comeback-Versuch im Jahr 2023 bei der SG Rommerskirchen scheiterte bereits in der Vorbereitung, als das Knie erneut streikte.
Dass Busch nun an der Spitze des Klubs steht, ist für die Germania ein Glücksgriff – denn er bringt tiefes Verständnis für die Mechanismen des modernen Sports mit. Nach seinem Studium im Bereich Sportmanagement war er in verschiedenen Rollen des Sportbusiness aktiv: Er arbeitete im Scouting, unterstützte die Presseabteilung des MSV Duisburg und war im Marketing und Merchandising bei Fortuna Düsseldorf tätig. Seine Zeit in Italien verdankte er schließlich seiner Rolle als Marketing- und Sponsoring-Manager beim bekannten Sportartikelhersteller Reusch. Im Jahr 2016 folgte jedoch ein beruflicher Cut. Busch wechselte die Branche und kehrte dem Fußballgeschäft für fast ein Jahrzehnt komplett den Rücken.
Seit 2018 lebt Busch mit seiner Familie im Ort. Den letzten, entscheidenden Impuls gab schließlich sein fünfjähriger Sohn, der Anfang des Jahres bei den Bambinis der Germania mit dem Kicken begann. Durch die Trainingseinheiten lernte Busch den Verein noch einmal von einer ganz anderen, intensiveren Seite kennen und schätzen: „Ich habe die Germania immer als einen familiären Dorfverein wahrgenommen, in dem Gemeinschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden. Ich selbst bin fußballbegeistert und war nach dem Ende meiner aktiven Zeit eine längere Phase nicht mehr im Fußball eingebunden. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass der Verein aktuell Unterstützung braucht. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Art und Weise sowie meinen Fähigkeiten einen Beitrag leisten und den Verein in seiner weiteren Entwicklung unterstützen kann. Besonders reizt mich die Möglichkeit, gemeinsam mit einem starken Team die Germania weiterzuentwickeln – vor allem die Rahmenbedingungen für unsere Jugend zu verbessern, die Infrastruktur des Vereins auszubauen und das Vereinsleben aktiv mitzugestalten.“
Als neuer Vereinschef hat Busch die drängendsten Aufgaben bereits analysiert. Ganz oben auf seiner Agenda steht das Thema Infrastruktur. Um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zeitgemäße Bedingungen bieten zu können, plant der Verein ein Großprojekt: „Unser wichtigstes Vorhaben ist ein modernes Vereinsheim mit Umkleidekabinen und zeitgemäßen Sanitäranlagen. Dazu stehen wir bereits im engen Austausch mit der Stadt Pulheim. Eine gute Infrastruktur ist die Grundlage dafür, optimale Rahmenbedingungen für den Sport und das Vereinsleben zu bieten.“
Diese Modernisierung ist auch dringend notwendig, um sich im sportlich anspruchsvollen Kölner Westen zu behaupten. In direkter Nachbarschaft buhlen Schwergewichte wie der Pulheimer SC, Grün-Weiß Brauweiler oder der SV Lövenich/Widdersdorf um die Gunst der Talente. Busch weiß, dass die Germania hier eigene Akzente setzen muss, um attraktiv zu bleiben – nicht nur durch eine familiäre Wohlfühlatmosphäre, sondern eben auch durch moderne Sportanlagen und hervorragend geschultes Personal: „Ich bin ein Wettkampfsportler durch und durch – und natürlich macht Gewinnen Spaß. Uns ist aber bewusst, dass wir immer ein familiärer Dorfverein bleiben werden. Gerade deshalb wollen wir uns Schritt für Schritt sportlich weiterentwickeln. Ein wichtiger Baustein ist dabei, qualifizierte Trainer zu gewinnen und unsere eigenen Trainer kontinuierlich weiterzubilden. Denn gut ausgebildete Trainer sind die Grundlage dafür, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen sowohl sportlich als auch persönlich bestmöglich entwickeln können.“
Dieses klare Bekenntnis zur Trainerausbildung passt zur aktuellen Neuausrichtung im Nachwuchsbereich. Denn nicht nur an der Vereinsspitze, sondern auch direkt in der Jugendabteilung der Germania stehen die Zeichen auf Veränderung. In einer Stellungnahme reagierte der neu gewählte Jugendausschuss des Vereins jüngst auf Gerüchte im Umfeld, die von einem vermeintlichen Chaos sprachen, und schuf Fakten. Es trifft zu, dass die Germania aktuell einen größeren personellen Umbruch im Juniorenbereich verkraften muss. Rund 70 Spielerinnen und Spieler haben den Verein verlassen, was im Zuge dieser bereits eingetretenen Entwicklungen auch die Auflösung einzelner Jugendmannschaften nach sich zog. Diese harten Entscheidungen konnten vom neu gewählten Gremium in der Kürze der Zeit nicht mehr abgewendet werden. Ein neuer Jugendausschuss, bestehend aus sieben engagierten Ehrenamtlern, hat bereits intensiv die Arbeit aufgenommen. Viele der Mitglieder sind seit Jahren im Verein verwurzelt, stehen selbst als Trainer auf dem Platz und wissen genau, worauf es bei einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit ankommt. Seit der Neuwahl wurden bestehende Strukturen und Abläufe analysiert, bewertet und bereits an vielen Stellen spürbar verbessert, um den Kindern langfristig wieder ein verlässliches, sportliches Zuhause zu bieten.
Mit der klaren sportlichen Vision des neuen 1. Vorsitzenden Sven Busch, dem engagierten Jugendausschuss im Rücken und den ambitionierten Plänen für die Infrastruktur ist der SC Germania Geyen bestens gerüstet, um die Herausforderungen der kommenden Jahre mit voller Kraft anzugehen.