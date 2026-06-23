Neuer Vorstand der SG Orlen: Fokus auf Gemeinschaft

Der neue Vorstand von links nach rechts: Armin Müller, Christian Rücker, Jan Mucke, Aaron Christmann – Foto: Sportgemeinschaft Orlen

Bei der SG Orlen gibt es einen Wechsel an der Spitze: Ein neues Team hat die Arbeit aufgenommen, um den Verein zukunftsorientiert und strukturiert weiterzuführen. Im Mittelpunkt stehen dabei alle Mitglieder und Abteilungen gleichermaßen – vom Turnen über Hapkido bis hin zum Radsport. Dass das Team um den 1. Vorsitzenden Jan Mucke und seinen Stellvertreter Christian Rücker, sowie Schriftführer Aaron Christmann und Kassierer Armin Müller einen starken Hintergrund aus dem Fußball mitbringt, ist dabei eine wertvolle Basis, um die gesteckten Ziele professionell und mit der nötigen Energie anzugehen.

Der neue Vorstand tritt an, um das zu verwalten, was über Jahrzehnte von der Basis aufgebaut wurde. Die Arbeit der letzten Jahre dient dabei als notwendiges Fundament. Jan Mucke betont dazu nüchtern: „Wir knüpfen an den bestehenden organisatorischen Rahmen an, um den Verein nun mit klarem Fokus auf unsere Sportler und die Gemeinschaft weiterzuentwickeln.“

Die Devise für die kommenden Monate ist eindeutig: Weniger bürokratischer Ballast, mehr echtes Vereinsleben. Das Ziel des neuen Teams ist es, die SG Orlen wieder als Ort der Begegnung zu etablieren. „Wir wollen keine einzelnen Mannschaften und Übungsgruppen, sondern eine funktionierende Gemeinschaft, in der das Ehrenamt durch klare Zuständigkeiten und kurze Wege entlastet wird“, so Mucke weiter.

Wichtige Weichenstellung

Dass der Verein geschlossen hinter diesem Kurs steht, unterstrichen die Wahlen der Abteilungsleiter, von Kai Mucke (Fußball Senioren), über Christian Brinkmann (Fußball Jugend) bis hin zu den Verantwortlichen in den weiteren Sparten. Auch die neuen Beschlüsse zur Beitragsordnung und die verbindlichen Kinderschutz-Regelungen in der Satzung zeigen, dass die SG Orlen handlungsfähig bleibt und die anstehenden Themen konsequent anpackt.

Einladung zum Mitmachen

Ein besonderes Highlight der Jahreshauptversammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder wie Alfred Feix, Ehrenpräsident Hans Körner und Horst Matzek, die dem Verein seit 75 Jahren die Treue halten. Sie stehen für das, was die SG Orlen ausmacht: Beständigkeit. Der neue Vorstand möchte diesen Zusammenhalt fördern und lädt alle Mitglieder ein, sich aktiv einzubringen. Die SG Orlen soll dafür von vielen engagierten Köpfen, die Lust haben, den Verein gemeinsam voranzubringen geführt werden.

Wer anpacken will, ist bei der SGO jederzeit willkommen. Die Ärmel sind hochgekrempelt – es gibt genug zu tun.

Mehr Infos zur vergangenen Jahreshauptversammlung findet ihr unter www.sg-orlen.de