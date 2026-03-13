Neuer Vorstand beim TuS Engter Nach vielen Jahren engagierter Vereinsarbeit tritt der bisherige Vorstand zurück – Lutz Lippok wird zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. von Redaktion · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

Ein bedeutender personeller Umbruch beim TuS Engter: Auf der Jahreshauptversammlung verabschiedete der Verein mehrere langjährige Vorstandsmitglieder. Besonders das Ende der 16-jährigen Amtszeit von Ralf Korswirt als 1. Vorsitzender markiert einen Einschnitt. Mit Lutz Lippok übernimmt nun ein Vertreter der Turnabteilung die Führung des Vereins.

Beim TuS Engter hat es im Rahmen der Jahreshauptversammlung einen Wechsel im Vorstand gegeben. Nach vielen Jahren engagierter Arbeit trat der bisherige Vorstand geschlossen zurück und machte damit den Weg für eine neue Vereinsführung frei. Besonders prägend war dabei die Amtszeit von Ralf Korswirt, der den Verein über 16 Jahre hinweg als 1. Vorsitzender führte. In dieser Zeit entwickelte sich der TuS Engter kontinuierlich weiter. Mit großem Einsatz, viel Leidenschaft und einem offenen Ohr für die Belange der verschiedenen Abteilungen prägte Korswirt die Vereinsarbeit nachhaltig.

Neben ihm verabschieden sich auch Hartmut Lüttschwager, Christian Stehr und Christian Benz aus ihren Vorstandsfunktionen. Der Verein dankte allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern ausdrücklich für ihr langjähriges Engagement, ihre verlässliche Arbeit und die Zeit, die sie in den Dienst des Sports und der Gemeinschaft gestellt haben. Im Zuge der Versammlung wurde zugleich ein neuer Vorstand gewählt. Zum neuen 1. Vorsitzenden bestimmten die Mitglieder Lutz Lippok aus der Turnabteilung. Das Amt des Schatzmeisters bleibt weiterhin in den Händen von Detlef Schubert aus der Tischtennisabteilung.