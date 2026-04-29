Neuer Vorstand beim JFV Haselünne

– Foto: JFV Haselünne

Der neue Vorstand hat sich für die kommenden Monate einiges vorgenommen. Im Mittelpunkt steht vor allem die noch engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen. Gleichzeitig soll der Jugendfußball in Haselünne für Kinder und Jugendliche noch attraktiver gestaltet werden, um mehr junge Spielerinnen und Spieler für den Mannschaftssport zu begeistern.

Am 30. Januar 2026 hat der JFV Haselünne einen neuen Vorstand gewählt. Bis Ende Juni läuft nun eine gemeinsame Übergangsphase mit dem bisherigen Führungsteam, ehe dieses offiziell verabschiedet wird. Ein sauberer Staffelstab also – nicht spektakulär, aber im Vereinsleben oft Gold wert.

Dabei geht es nicht allein um Tore, Tabellen und Turniere. Der JFV Haselünne möchte seinen Nachwuchskickern bestmögliche Bedingungen bieten – sportlich ebenso wie persönlich. Die Entwicklung auf und neben dem Platz soll künftig noch stärker in den Fokus rücken.

Mit vielen neuen Ideen, spürbarem Engagement und einem motivierten Team blickt der neue Vorstand optimistisch auf die bevorstehenden Aufgaben. Denn Jugendfußball funktioniert bekanntlich nicht nur mit Bällen und Trainingsleibchen, sondern vor allem mit Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Genau diese Rolle will das neue Führungsteam nun mit Leben füllen.

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