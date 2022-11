Neuer Vorstand beim FC Rot-Weiss Bad Zwesten

Am 11.11.2022 stand die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Rot-Weiss Bad Zwesten an.



Ein letztes Mal führte Klaus Gärtner am Ende seiner 12-jährigen Amtsschaft durch die sehr gut besuchte Versammlung. Zunächst wurde über die Aktivitäten im Verein im Jahre 2022 berichtet, insbesondere stand die Erneuerung der Flutlichtanlage (Umrüstung auf LED) und die 100 Jahrsfeier im Fokus. Zudem wurde aufgezeigt, dass sich der Verein trotz Coronakrise in einer soliden finanziellen Situation befindet. Die Kasse wurde erfolgreich geprüft und der Vorstand entlastet.



Bei den Berichten aus den einzelnen Sparten hörte man von den Seniorenfußballern, dass man sich trotz einer durchwachsenden Hinrunde noch im Aufstiegsrennen in die A-Klasse befinde. Bei den Fußballfrauen kam es Verlauf der Hinrunde aufgrund personeller Probleme zu einem Trainerwechsel, wonach Jochen Henkel die Mannschaft erneut übernommen hat und bis zum Ende der Saison begleiten wird. Erfreulicherweise kann der Verein bei den Schiedsrichtern genügend Spielleiter stellen. Zudem wurde berichtet, dass es keine eigenständige Fußballjugend in Bad Zwesten mehr gibt, allerdings können die Kinder und Jugendlichen in der JSG mit Neuental/Jesberg weiterspielen. Leider wurde auch mitgeteilt, dass die Ho Sin Do-Abteilung im Verlauf des Jahres abgemeldet werden musste und die Radsportabteilung sich ebenfalls zum Ende des Jahres auflöst. Die Handball-Damen pausieren seit der Corona-Unterbrechung, planen aber den Spielbetrieb im Sommer 2023 wieder aufzunehmen. Der Karneval wird nach der Zwangspause wegen der Pandemie im Februar 2023 im Kurhaus Bad Zwesten wieder stattfinden. Zudem wurde über freundschaftliche Beziehung mit dem französischen Partnerverein aus Chaumont berichtet, welcher am Pfingstwochenende im Rahmen der 100-Jahrsfeier zu Besuch war.



Danach wurden einige Mitglieder für ihre jahrelange Vereinsmitgliedschaft geehrt, welche im Folgenden aufgelistet sind (s. 3.Foto):



Dieter Liebermann – 25-jähriges Jubiläum

Christian Steuernagel – 25-jähriges Jubiläum

Axel Kehr – 40-jähriges Jubiläum

Thomas Meissner – 40-jähriges Jubiläum

Lutz Wickert – 40-jähriges Jubiläum

Helmut Koch – 50-jähriges Jubiläum

Kurt Bax – 60-jähriges Jubiläum

Helmut Meise – 60-jähriges Jubiläum

Helmut Luckardt – 70-jähriges Jubiläum (s. 2. Foto)

Konrad Riebeling – 70-jähriges Jubiläum



Im weiteren Verlauf überbrachte Achim Siebert die Grußworte der Gemeinde Bad Zwesten und stellte fest, dass man allein an der großen Besucheranzahl an diesem Abend die Bedeutung des Vereins in der Kurgemeinde sehe. Im Folgenden wurde dem Vorstandsteam um den 1. Vorsitzenden Klaus Gärtner, dem 1. Kassierer Rolf Wannemüller und der 1. Schriftführerin Susi Gatzke (trat vor zwei Jahren zurück) großer Dank für ihrer viele Arbeit und Mühe in den vergangenen Jahren ausgesprochen. Allein Klaus Gärtner führte den Verein an der Spitze 12 Jahre lang. Alle Vorstandsmitglieder schieden auf eigenen Wunsch aus ihren Ämtern aus.



Durch fleißige Arbeit im Vorfeld der Versammlung und reger Beteiligung an diesem Abend konnte rasch ein neues Vorstandsteam gewählt werden, welches sich in der Zukunft wie folgt aufstellt (s. 1. Foto):



1. Vorsitzende/r – Alexandra Wiesner-Toennes (Zweite von rechts) und Manuel Landgrebe (Vierter von rechts)

2. Vorsitzende – Philipp Priester (ganz rechts) und Patrick George (Vierter von links)

1. Kassiererin – Laura Ellenberger (Dritte von rechts)

2. Kassierer – Nils-Niklas Noll (Dritter von links)

1. Schriftführerin – Saskia Pfeuffer (ganz links)

2. Schriftführerin – Carina Mayr (Zweite von links)



Mit einer Doppelspitze und einigen frischen Kräften geht es für den FC Rot-Weiss Bad Zwesten in die Zukunft. Gegen neun Uhr wurde die Sitzung geschlossen.