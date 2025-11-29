Neuer Vorstand beim Afrika FC: Zwei Aufstiege und ein sozialer Plan Der Afrika FC Köln hat einen neuen Vorstand und eine Vision. Sportlich soll es bergauf gehen, aber auch neben dem Platz ist einiges geplant. Verlinkte Inhalte Kreisliga C1 Köln AFC Köln Raoul Dia

Beim Afrika FC Köln herrscht Aufbruchstimmung. Der Verein aus dem Nordwesten Kölns hat am 23. November einen neuen Vorstand gewählt – und richtig etwas vor. Das neue Führungstrio um Nketizita Mambeko (1. Vorsitzender), Raoul Dia (2. Vorsitzender), Richard Avo-Blay (3. Vorsitzender) hat einige Ideen für den aktuellen C-Ligisten, die über das eigentliche sportliche Tagesgeschäft hinausgehen.

Neben den drei Vorsitzenden sind Jean-Paul Grelaud, Merci Luvuezo und Tarek Souissi künftig für den Finanzbereich verantwortlich. Jessy Tabu-Mambo und Ruddy Etomba übernehmen die gemeinsam die sportliche Leitung. Für Dia, den neuen zweiten Vorsitzenden, steht ein zentraler Gedanke im Mittelpunkt: „Was unseren Verein auszeichnet, ist dieser besondere Zusammenhalt – nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem daneben.“ Afrika FC verstehe sich als multikulturelles Netzwerk, als Ort der Begegnung, der Schutz bietet und Menschen verbindet. Genau daraus wolle man künftig Stärke ziehen – sportlich wie gesellschaftlich, betont der langjährige Trainer. Afrika FC hat die Kreisliga A im Blick

Zunächst aber geht es um Stabilität, besonders für die erste Herrenmannschaft, die in der laufenden Spielzeit der Kreisliga C aktuell bei zehn Punkten aus elf Spielen steht. Verbesserte Trainingsbedingungen, eine klarere Kaderplanung und vor allem eine Verjüngung sollen die Grundlage legen, um langfristig wieder anzugreifen. Wir möchten Talente binden, entwickeln und in den nächsten zwei bis vier Jahren Schritt für Schritt den Boden schaffen, um zwei Aufstiege realistisch anzugehen", sagt Dia.

Der neue Vorstand des AFC Köln bei der Arbeit. – Foto: AFC Köln

Damit das gelingt, schraubt der AFC auch am Kader. Mit Torjäger Joffrey Kayumba-Ntanda, Yassin Arrais, Yves-Alain Amon, Bobie Lorden Anash und Mohamed Bobo Fiedel stehen die ersten fünf Winter-Neuzugänge fest. Mit mindestens fünf weiteren Akteuren befindet sich die sportliche Führung in Gesprächen. Doch der sportliche Plan ist nur ein Teil der Strategie. >>> Die Tabelle der Kreisliga C1 Köln "Wir sehen uns als Verein mit Verantwortung: Für viele junge Spieler ist Fußball heute eine Bewegung zwischen Hoffnung, Leistungsdruck und Enttäuschung. Viele scheitern knapp am großen Sprung – und verlieren sich. Genau hier wollen wir eine Heimat sein. Ein Verein, der auffängt, begleitet und neue Perspektiven öffnet", erklärt Dia, der in Köln unter anderem Blau-Weiß Köln und die SV Deutz 05 gecoacht hat. Stärkere Rolle im Stadtgeschehen Parallel dazu will sich der Klub stärker in der Kölner Stadtgesellschaft verankern. Kooperationen mit Schulen und sozialen Trägern, eigene Projekte und kulturelle Sichtbarkeit – vielleicht sogar im Karneval – gehören zu den Plänen. „Wir wollen nicht nur spielen – wir wollen gestalten“, sagt Dia. Ein erstes Zeichen dieses Aufbruchs wird am 28. Dezember sichtbar: Beim offenen 5-gegen-5-Hallenturnier in der Soccerhalle Bergheim, moderiert vom Kölner Rapper OTW, sollen junge Menschen aus ganz Köln zusammenkommen.

Raoul Dia war lange als Trainer unterwegs - hier an der Seitenlinie der SV Deutz 05. – Foto: Ina Allkämper (@shotsbyina)