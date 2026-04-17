Neuer Vorstand an der Hügelstrooot von Swen Siegers · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Nach dem Umzug in unsere neue Heimat stand im Dezember 2025 die Jahreshauptversammlung an. Diese fand nach einer Zeit statt, die für unseren Verein nicht immer einfach war. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass der 1. Vorsitzende Volker Schmitz sowie der Geschäftsführer Marco Lechtenberg nicht erneut für ihre Ämter kandidieren würden. Beide haben den Verein über viele Jahre hinweg mit großem Engagement geprägt. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken.

Im Vorfeld der Versammlung wurde bereits intensiv nach Nachfolgern gesucht – mit Erfolg: Mit Swen Siegers und Tolger Boyraz konnten zwei engagierte und vereinsnahe Kandidaten gewonnen werden. Swen Siegers ist seit vielen Jahren im Verein aktiv und war zuletzt als Jugendgeschäftsführer tätig. Tolger Boyraz begann einst als Spieler, engagierte sich später als Senioren- und Jugendtrainer und ist ebenfalls tief im Vereinsleben verwurzelt. Beide hatten bereits im Vorfeld ihr Interesse bekundet und wurden im Rahmen der Versammlung einstimmig gewählt: Swen Siegers übernimmt das Amt des 1. Vorsitzenden, Tolger Boyraz das des Geschäftsführers.