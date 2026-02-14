Neuer Vorstand, alte Werte? FSV Hessen Wetzlar startet neu

Der neue Vorstand des FSV Hessen Wetzlar: (v.l.) Ioannis Arabatzis (Vorsitzender), Klaus Diehl (stellvertretender Vorsitzender), Lara Einig (Kassiererin) und Harry Stinglwagner (Schriftführer). © FSV Hessen Wetzlar

Wetzlar. Mitte Januar war Turgay Schmidt in der Folge vieler Unstimmigkeiten und einiger Aufreger im Verein als Vorstand des FSV Hessen Wetzlar zurückgetreten. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 6. Februar hat der ehemalige Fußball-Zweitligist nun eine neue Führungsriege gewählt. Als Vorsitzender wird fortan Ioannis Arabatzis, der in der Vergangenheit bereits als Sportlicher Leiter für den FSV Tätig war, die Geschicke leiten. Ihm beistehen werden Klaus Diehl (stellvertretender Vorsitzender), Lara Einig (Kassiererin) und Harry Stinglwagner (Schriftführer). Hinzu kommen mehrere Beisitzer. In einer Pressemitteilung hat sich Arabatzis, der nach Bekanntwerden des Rücktritts von Turgay Schmidt dieser Redaktion von vertraulichen Quellen bereits als Nachfolger genannt wurde, zu den vergangenen Monaten geäußert.