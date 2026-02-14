 2026-02-09T08:36:21.830Z

Ligabericht

Neuer Vorstand, alte Werte? FSV Hessen Wetzlar startet neu

Teaser FRAUENFUSSBALL: +++ Nach dem Rücktritt von Turgay Schmidt ist beim FSV Hessen Wetzlar ein neuer Vorstand gefunden. Für den ehemaligen Zweitligisten soll es damit zurück zu bekannten Werten gehen +++

von Redaktion · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser
Der neue Vorstand des FSV Hessen Wetzlar: (v.l.) Ioannis Arabatzis (Vorsitzender), Klaus Diehl (stellvertretender Vorsitzender), Lara Einig (Kassiererin) und Harry Stinglwagner (Schriftführer). © FSV Hessen Wetzlar
Der neue Vorstand des FSV Hessen Wetzlar: (v.l.) Ioannis Arabatzis (Vorsitzender), Klaus Diehl (stellvertretender Vorsitzender), Lara Einig (Kassiererin) und Harry Stinglwagner (Schriftführer). © FSV Hessen Wetzlar

Verlinkte Inhalte

Fr.-VL Nord Hessen
Frauen-RL Süd
Hess.Wetzlar II
Hess.Wetzlar

Wetzlar. Mitte Januar war Turgay Schmidt in der Folge vieler Unstimmigkeiten und einiger Aufreger im Verein als Vorstand des FSV Hessen Wetzlar zurückgetreten. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 6. Februar hat der ehemalige Fußball-Zweitligist nun eine neue Führungsriege gewählt. Als Vorsitzender wird fortan Ioannis Arabatzis, der in der Vergangenheit bereits als Sportlicher Leiter für den FSV Tätig war, die Geschicke leiten. Ihm beistehen werden Klaus Diehl (stellvertretender Vorsitzender), Lara Einig (Kassiererin) und Harry Stinglwagner (Schriftführer). Hinzu kommen mehrere Beisitzer. In einer Pressemitteilung hat sich Arabatzis, der nach Bekanntwerden des Rücktritts von Turgay Schmidt dieser Redaktion von vertraulichen Quellen bereits als Nachfolger genannt wurde, zu den vergangenen Monaten geäußert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.