Neuer Verein SV Victoria St. Wendel gegründet

In Ihrer Mannschaft befinden sich unter anderem mit Luca Schmidt, ihrer Person, Markus Juen, Jan Schmelzer, Benjamin Sorg, Florian Bichler und Stefan Noß Spieler, die bereits Erfahrung in höherklassigen Vereinen gesammelt haben. Ist Ihr Team gleich im ersten Jahr zum Erfolg verdammt?

Meiser: In erster Linie wollen wir natürlich den sportlichen Erfolg und dabei auch saubere Arbeit leisten. Doch erst einmal haben wir uns zur Aufgabe gemacht ein Team zu formen, dass oben mitspielen kann und bestenfalls aufsteigen wird. Da machen wir auch keinen Hehl daraus. Damit sich die Spieler neu kennen lernen, wird auch schon einmal nach einem Testspiel ein gemeinsamen Abendessen genutzt, um die Kameradschaft zu pflegen.

Wo trainiert die Victoria in der Vorbereitung und wo sollen die Meisterschaftsspiele der neuen Saison ausgetragen werden?

Jochen Meiser: Derzeit trainieren wir in Bliesen und in Winterbach, wo wir auch unsere Meisterschaftsspiele bestreiten. An dieser Stellen herzlichen Dank an die Vereine, die uns den Platz zur Verfügung stellen.

Vielen Dank für das Gespräch