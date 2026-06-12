Neuer Verein steht fest: David Günes geht nach Fürth

– Foto: Siegfried Rebhan

Dass David Günes den FC Memmingen verlassen wird, war bereits klar. Er wurde bereits als Abgang vermeldet und zum Saisonende verabschiedet. Jetzt steht auch der neue Verein des 20-jährigen fest. Der Offensivspieler wechselt zur SpVgg Greuther Fürth, die in der Relegation sowohl mit der Profi-Mannschaft den Zweitliga-Erhalt als auch mit der U23 den Verbleib in der Regionalliga Bayern geschafft hat.

Günes wird auf den Fürther Trainingscampus ziehen und zunächst im U23-Team zum Einsatz kommen. Sein Ziel ist es sich weiter zu entwickeln und sich an den Profikader heranzuarbeiten. Beim FCM hat sich der Neffe von Cheftrainer Matthias Günes in den beiden vergangenen Spielzeiten zum Stammspieler entwickelt und wurde vom Mittelfeldmann zum Stürmer umfunktioniert.