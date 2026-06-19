Neuer Verein: Kein Platz für Fußballer

Das ist Almir Husejnovic. – Foto: TSV

Nein, damit habe er nicht gerechnet, sagte Almir Husejnovic. Der langjährige Fußballer mit Trainererfahrung hatte vor etwa einem Dreivierteljahr bei der Stadt Viersen Trainings- und Spielzeiten auf einer der städtischen Sportanlagen für die Mannschaft seines neuen, von ihm selbst gegründeten Fußballvereins beantragt. Am Dienstagabend wurde der Antrag vom Sportausschuss des Viersener Stadtrates allerdings abgelehnt. Die Begründung: Es gebe keine freien Kapazitäten auf den städtischen Sportplätzen. Die etablierten Vereine müssten schon jetzt mit ihren Mannschaften auf Plätze im Umland ausweichen.

Almir Husejnovic ist in der Fußballszene kein Unbekannter. Seit vielen Jahren spielt der Geschäftsmann mit bosnischen Wurzeln in hiesigen Vereinen im Amateurbereich. Auch als Co-Trainer hat er bereits Erfahrungen sammeln können. Mit der Gründung eines eigenen Fußballklubs wollte er sich „einen Traum erfüllen“, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte.

Er fühlt sich durch die Entscheidung der Politik in seinen ambitionierten Plänen zurückgeworfen, eine komplett neue Fußballmannschaft in der neuen Saison 2026/27 in der Kreisliga an den Start zu bringen. „Wie soll ich denn jetzt noch in einem anderen Ort einen Platz bekommen? Die Zeit ist doch viel zu knapp“, sagte er. Er habe bereits selbst viel Geld in sein Herzensprojekt investiert. Husejnovic spricht von 13.000 Euro. Auch Sponsoren, die ihn und seinen Verein unterstützen, habe er. Was fehlt, ist ein Sportplatz für den ordnungsgemäßen Spielbetrieb der Mannschaft.

Dass ihm bei der Verwirklichung seines Plans so viele Steine in den Weg gelegt würden, hätte er nicht gedacht. Der Inhaber eines seit mehr als zehn Jahren etablierten Autohauses in Breyell ist derzeit in den USA - als Fußballfan bei der WM. Dort will er auch am Sonntag seinen Geburtstag feiern - er wird dann 42 Jahre alt. Und weil er nicht zu Hause ist, konnte er auch nicht persönlich als Zuschauer bei der Sitzung des Sportausschusses im Viersener Kreishaus-Forum dabei sein. Er hätte sich möglicherweise dort schon mächtig über den Diskussionsverlauf aufgeregt. Gestern sprach er bereits von einem „Skandal“.

Wie Husejnovic berichtete, habe er in den vergangenen Monaten intensiven Kontakt zum Viersener Sportamt gehabt. Dort kenne er eine Reihe von Mitarbeitern schon lange aus gemeinsamen Spielertagen. Als Spieler ist er im Fußballkreis Kempen-Krefeld, zu dem Viersen gehört, kein Unbekannter. Auch in Mönchengladbach, wo er seit einigen Jahren wohnt und auch für dortige Amateurvereine als Spieler und Co-Trainer aktiv war, ist er durchaus bekannt.

Positive Signale vom Verband und vom Landessportbund

Er sei nach den ersten Gesprächen mit der Stadt Viersen davon ausgegangen, dass das „mit der Sportplatznutzung schon klar“ gehe. Auch vom Fußballverband Niederrhein und vom Landessportbund NRW hat er positive Signale erhalten. Frank Schiffers, stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes Viersen, berichtete in der Sitzung des Sportausschusses, dass man beim SSV die Sache geprüft und auch mit Husejnovic gesprochen habe: Das Vereinsprojekt sei rechtlich nicht zu beanstanden, erklärte Schiffers.

Was möglicherweise bei der Ablehnung des Antrags auf Platzzeiten eine Rolle gespielt haben dürfte: Bei den etablierten Fußballvereinen in der Stadt Viersen könnte man die Konkurrenz durch den Autohausbesitzer fürchten. Denn der hat eigenen Angaben zufolge bereits 22 Spieler unter Vertrag genommen - einige davon mit Spielerfahrung aus Oberliga und Landesliga. Er selbst will möglicherweise auch noch einmal auf dem Platz auflaufen, so Husejnovic. Auch einen Trainer hat der Vereinspräsident schon engagiert.

Projekt sorgt bei etablierten Vereinen für Unruhe

Mit seinem eigenen Team wollte der Autohausbesitzer im Amateurfußball eigentlich durchstarten. Ein Bericht im Internetportal FuPa hat bei Verantwortlichen von etablierten Vereinen in Viersen zu Missstimmung geführt. Husejnovics Ziel, möglichst schnell mit seinem Team in die Bezirksliga aufzusteigen, hat für Unruhe im Lager der Amateurligisten gesorgt. Hinter den Kulissen werde das Projekt nach wie vor mit Argusaugen beobachtet und versucht, die Zulassung des neuen Teams zum Spielbetrieb zu verhindern. Einen „Werksklub“ wolle man nicht dabei haben, heißt es.

Zunächst war es der von Husejnovic gewählte Name 1. FC HUS Viersen, den auch das Sportamt für zu werblich hielt, um den Antrag auf Überlassung von Trainings- und Spielzeiten auf einem städtischen Fußballplatz zu genehmigen. Husejnovic hat den Vereinsnamen mittlerweile mehrfach geändert, um die Genehmigung zu bekommen. Aber auch der aktuelle Name FC Aura und Athletik Viersen ändert nichts an der Tatsache, dass der Mannschaft weiterhin ein Fußballplatz fehlt.

Husejnovic sucht nach einer Lösung

Husejnovic telefonierte gestern von Los Angeles aus zu nachtschlafender Zeit mit der Heimat - auf der Suche nach einer Lösung seines Problems. Kommende Woche sei er wieder zu Hause. Dann wolle er mit Viersens Bürgermeister Christoph Hopp persönlich sprechen. Er fühlt sich von der Sportverwaltung hingehalten. „Hätte ich früher gewusst, dass das mit einem Platz für mein Team in Viersen nicht klappt, hätte ich mich in Mönchengladbach oder Nettetal nach Trainings- und Spielzeiten erkundigt. Aber ich habe darauf vertraut, dass das in Viersen klappt. Schließlich kenne ich hier viele Leute“, sagte er. Von den mehr als 3500 Kunden seines Autohauses in Breyell kämen viele aus Viersen.

Fußballklubs mit Sponsoren

Werksklubs Mit Bayer Leverkusen gibt es einen Werksklub in der Fußball-Bundesliga, der von einem Konzern gesponsort wird und dessen Namen im Vereinsnamen trägt. Auch der abgestiegene VfL Wolfsburg ist im Prinzip ein Werksklub von VW. Die TSG Hoffenheim wäre ohne die finanzielle Unterstützung von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp heute kein Spitzenklub im bezahlten Fußball. Ähnliches gilt für RB Leipzig, dessen Finanzspritzen von einem weltweit agierenden Limonaden-Hersteller aus Österreich kommen.

Regional Vor etlichen Jahren unterstützte der Lobbericher Unternehmer Kurt Schmidt als Mäzen und Vereinspräsident zeitweise den heimischen Fußballverein FC. Seinerzeit wechselten ausrangierte Profi-Spieler wie Kurt Pinkall von Borussia Mönchengladbach nach Nettetal. Später engagierte er sich auch in Elmpt, verpflichtete dort unter anderem den ehemaligen Borussen-Stürmen Hansjörg Criens. Auch der 1. FC Viersen engagierte zeitweise Ex-Profis vom Gladbacher Bökelberg (Bergfeld und Bödeker) sowie Ex-Nationalspieler Horst Köppel aus Trainer.