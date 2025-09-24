Neuer U21-Trainer: Rakaric steigt bei der SpVgg Unterhaching auf

Seefeld – Robert Rakaric hat einen neuen Trainerjob. Der Vollblutfußballer aus Seefeld trainiert seit knapp zwei Wochen beim Profiklub SpVgg Unterhaching die als U21 betitelte zweite Mannschaft in der Landesliga. „Eine interessante Aufgabe“, sagt der im Landkreis weithin bekannte 40-Jährige, der in den vergangenen 20 Jahren bereits unter anderem als Spielertrainer des TSV Herrsching (Kreisklasse) sowie Angreifer der FT Starnberg (Landesliga) und des TSV Oberalting-Seefeld (Bezirksliga und Kreisliga) fungiert hatte. Als Spieler hatte es Rakaric überdies einst beim FC Ismaning sogar bis in die Regionalliga geschafft. Beim ehemaligen Bundesligisten in Unterhaching ist er seit Mitte September der neue Mann für das Nachwuchsteam in der Landesliga Südost.

Rakaric kam etwas überraschend zu dieser verantwortungsvollen Position beim Tabellenführer, nachdem zuvor Coach Andreas Haidl aufgrund von Differenzen im Trainerteam seinen Posten aus eigenen Motiven geräumt hatte. „Meine Aufgabe ist es, die jungen Talente weiterzuentwickeln, sodass sie für die erste Mannschaft ein Thema werden“, erklärt Rakaric. Den einen oder anderen künftigen Bundesliga-Profi oder Nationalspieler könnte er bei seiner neuen Tätigkeit durchaus begleiten. Als Paradebeispiel für die Talentschmiede im Münchner Vorort dient Karim Adeyemi, der einst in Haching zum Profi reifte und später den Weg in die europäische Eliteklasse fand. Auch viele weitere ehemalige SpVgg-Talente spielen in Profiligen.

Rakaric, der zuletzt zwei Jahre lang Unterhachings U17-Bundesliga-Mannschaft als Co-Trainer betreut hatte, kehrt somit in den Herrenbereich zurück. Dort hatte er zuletzt von 2021 bis 2023 als Co-Trainer beim TSV Schwabmünchen in der Bayernliga und Landesliga gearbeitet. Bei der SpVgg steht der Seefelder nun viermal die Woche nachmittags auf dem Trainingsplatz des aktuellen Regionalliga-Tabellenführers und leitet die Talente an. An den Wochenenden stehen Spiele an, und die Bindung zu seinem bisherigen U17-Team um Cheftrainer Philipp Bönig möchte Rakaric darüber hinaus trotz des größeren Aufwands nicht ganz abreißen lassen. Zudem steht er im Austausch mit den Hachinger Profis rund um Cheftrainer Sven Bender. „Bei mir ist 24/7 Fußball angesagt“, stellt der zweifache Familienvater klar, der im IT-Vertrieb einer Softwarefirma viel im Homeoffice tätig ist.