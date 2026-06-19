Neuer U19-Coach des KFC Uerdingen kommt von Fortuna Düsseldorf

Kai Schwertfeger wird neuer U19-Coach beim KFC Uerdingen. – Foto: Odette_Karbach

Der KFC Uerdingen hat erneut einen Zugang von Fortuna Düsseldorf vermeldet. Wenige Wochen nach den Amputierten-Fußballern, denen nach dem Abstieg der Profi-Mannschaft unmittelbar vor dem Saisonstart gekündigt wurde und die dann beim KFC untergekommen waren, hat der Krefelder Oberligist den Wechsel von Kai Schwertfeger verkündet. Der ehemalige Verteidiger, der in Düsseldorf Co-Trainer der U17 war, soll zur neuen Saison die U19 des KFC trainieren. Bei den Niederrheinliga-Qualifikationsspielen, die in den kommenden Tagen anstehen, wird derweil noch Christian Höfer, der anschließend als Co-Trainer zur ersten Mannschaft aufrücken soll, an der Seitenlinie stehen.