Neuer U19-Coach des KFC Uerdingen kommt von Fortuna Düsseldorf

Der KFC Uerdingen hat erneut einen Zugang von Fortuna Düsseldorf vermeldet. Wenige Wochen nach den Amputierten-Fußballern, denen nach dem Abstieg der Profi-Mannschaft unmittelbar vor dem Saisonstart gekündigt wurde und die dann beim KFC untergekommen waren, hat der Krefelder Oberligist den Wechsel von Kai Schwertfeger verkündet. Der ehemalige Verteidiger, der in Düsseldorf Co-Trainer der U17 war, soll zur neuen Saison die U19 des KFC trainieren. Bei den Niederrheinliga-Qualifikationsspielen, die in den kommenden Tagen anstehen, wird derweil noch Christian Höfer, der anschließend als Co-Trainer zur ersten Mannschaft aufrücken soll, an der Seitenlinie stehen.
Aufgrund der noch ausstehenden Spiele ist nicht klar, in welcher Liga der KFC mit seiner U19 an den Start gehen wird. Auf die Verpflichtung Schwertfegers habe das allerdings keine Auswirkungen. „Natürlich wäre es klasse, wenn wir das packen“, wird Schwertfeger in der Vereinsmeldung zitiert. Er übernimmt ligaunabhängig. Schwertfeger besitzt die Trainer-A-Lizenz und ist Inhaber einer mobilen Fußball-Schule.
Der gebürtige Düsseldorfer stammt aus dem Nachwuchs der Fortuna und spielte sich über die Jugendmannschaften und die U23 schließlich auch in die erste Mannschaft. Zwischen 2008 und 2012 absolvierte Schwertfeger insgesamt 37 Spiele in der 3. Liga und der 2. Bundesliga für die Fortuna. Über die Stationen Alemannia Aachen, Karlsruher SC, Hansa Rostock und Wuppertaler SV führte ihn sein Weg schließlich auch nach Uerdingen.
Schwertfeger lief ab Januar 2017 für zweieinhalb Spielzeiten für den KFC auf. In der Oberliga, Regionalliga und 3. Liga absolvierte er zusammen mit den beiden Aufstiegsspielen zur Dritten Liga 41 Spiele, ehe es ihn im Januar 2019 Richtung SV Straelen zog. Denn nach dem Aufstieg in die 3. Liga war der Kader des KFC Uerdingen damals erheblich verstärkt worden – und einige Spieler blieben außen vor. So auch Schwertfeger, der in der höheren Spielklasse nicht mehr für Uerdingen auf dem Platz stand. Die einvernehmliche Trennung im Winter war daher keine Überraschung.
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