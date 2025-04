Neuer TSV-Coach Baroli: Pavlovic-Bezwinger und Okazaki-Lehrling

Baroli, der momentan dem Trainerstab vom FC Basara angehört, freut sich auf die Aufgabe. „Der TSV Mommenheim ist einer der Vereine in der Region, der konstant 200 Zuschauer hat. Die Mannschaft ist jung und top. Dort gibt es alles, was der Amateurfußball bieten sollte.“ Für Baroli gibt es auch einen familiären Grund, den FC Basara im Sommer zu verlassen. Als Vater sei das Pensum zu hoch, wenn es mit dem Verbandsligisten sonntags zu weiten Auswärtsfahrten in die Pfalz gehe.

Von Okazaki viel gelernt

In der Bezirksliga Rheinhessen verspricht sich Baroli, neben seiner Fußball-Leidenschaft auch mehr Zeit mit der Familie zu haben. Euphorie spricht aus der Stimme des in Mainz-Weisenau lebenden Trainers, wenn er über das gemeinsame Jahr mit Shinji Okazaki spricht, der einst mit Leicester City Meister in England wurde. „Was kann man nicht lernen von einem Premier-League-Sieger? Er ist ein offener, kommunikativer Mensch. Es ist sensationell, wie er Spieler im Detail korrigiert verbessert.“ Als Co-Trainer arbeitete Baroli vor seiner Basara-Zeit bei der U19 von Kickers Offenbach. „In unserem letzten Saisonspiel haben wir den FC Bayern geschlagen, für den damals Aleksandar Pavlovic und Paul Wanner spielten“, erzählt er. Künftig ist Baroli Cheftrainer in Mommenheim – und hat Ambitionen. Bei zwei Spielern gibt es dem Vernehmen nach noch Fragezeichen, ob sie beim TSV bleiben. „Ansonsten haben wir alle mündlichen Zusagen.“ Dazu sei man im Gespräch mit drei, vier Neuzugängen. „Einige Spieler wären echte Ausrufezeichen“, sagt Baroli, der als Torjäger einst vornehmlich beim SV Gimbsheim II in der C- und B-Klasse in Erscheinung getreten war.