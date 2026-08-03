Neuer Trikotsatz und besondere Hofführung

Große Freude beim Verein aus Dersum: Dank der großzügigen Unterstützung der Familie Wacker durfte sich die Mannschaft über einen neuen Trikotsatz freuen. Mit ihrem Engagement leistet die Familie einen wichtigen Beitrag für den Amateurfußball und setzt ein starkes Zeichen für den Vereinssport vor Ort.
Neben der offiziellen Übergabe der neuen Spielkleidung wartete auf die Mannschaft noch ein besonderes Erlebnis. Die Familie Wacker lud das Team zu einer Hofführung ein und gewährte spannende Einblicke in den Arbeitsalltag auf ihrem Betrieb. Dabei bot sich den Spielerinnen und Spielern die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mehr über die vielfältigen Aufgaben auf dem Hof zu erfahren.
Der Verein bedankt sich herzlich für die großzügige Unterstützung, die Zeit und die große Gastfreundschaft. Solches Engagement ist im Amateurfußball alles andere als selbstverständlich und trägt dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft nachhaltig zu stärken.Falls du möchtest, formuliere ich auch noch eine knackige FuPa-Überschrift und einen kurzen Teaser dazu.
Trainerwechsel bei Bawinkel
Die zweite Herrenmannschaft startet mit einem neuen Trainerteam in die Saison. Johannes Bruns übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Bruns ist im Verein kein Unbekannter und vielen noch als wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft in bester Erinnerung.
An seiner Seite wird künftig Simon Rosen als Co-Trainer arbeiten. Auch Rosen kennt das Vereinsumfeld bestens und bringt seine Erfahrung aus seiner Zeit in der ersten Herrenmannschaft mit ein.
Mit Johannes Bruns und Simon Rosen steht damit ein eingespieltes Trainerduo an der Seitenlinie. Gemeinsam wollen sie die Mannschaft weiterentwickeln und das erklärte Ziel erreichen: den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse.
➡️ Emco-Kreispokals - Der Sonntag
Der Verein wünscht beiden einen erfolgreichen Start und viel Erfolg für die bevorstehende Saison.
Zum Abschluss richtet der Verein seinen Dank an Daniel Gerdes. Er übernahm die Mannschaft zur Saison 2025/26 und führte sie direkt zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Zum Beginn der Vorbereitung stellte Gerdes sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung.
Vielen Dank, Daniel, für deinen Einsatz und die geleistete Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute.
Kurz vor dem Pokalstart: SV Esterwegen baut auf die eigene Jugend
Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt im Emco-Kreispokal hat der SV Esterwegen weitere Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Unter dem neuen Trainer Alexander Kenning rücken mehrere Talente aus der eigenen A-Jugend der JSG Nordhümmling in den Kader der ersten Mannschaft auf.
Den Anfang machen Justin Brechters und Alexander Martin, die der Verein bereits offiziell vorgestellt hat. Brechters soll auf den Außenbahnen mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins für neue Impulse sorgen. Martin verstärkt hingegen die Offensive. Der Angreifer gilt als laufstarker Stürmer, der gut gegen den Ball arbeitet und im Strafraum ein gutes Gespür für die richtigen Räume mitbringt.
Darüber hinaus werden auch Florian Lükmann und Liones Oldopp künftig zum Kader der ersten Herren gehören. Ihre offizielle Vorstellung steht allerdings noch aus, da die entsprechenden Mannschaftsfotos noch erstellt werden.
Für Esterwegen beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Bereits am Sonntag empfängt die Mannschaft um 15 Uhr den TuS Haren zur ersten Runde des Emco-Kreispokals und startet damit in die Pflichtspielsaison.