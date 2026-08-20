Neuer Trainerjob für Josef Eibl – bei Jahn Regensburg

Josef Eibl ist neuer Cheftrainer des SSV Jahn Regensburg II. – Foto: Imago/Beautiful Sports

Vorbei mit der Ungewissheit: Der SSV Jahn Regensburg hat eine Trainerlösung für seine U21 festgezurrt. Wie der Verein am Donnerstagnachmittag publik macht, ist Josef Eibl der neue Cheftrainer der blutjungen Bayernliga-Mannschaft. Der gebürtige Niederbayer, der mit seiner Familie in der Nähe von Straubing lebt, coachte in der Vergangenheit vier Jahre lang die DJK Vilzing. Und das sehr erfolgreich. Letzte Saison war Eibl als Co-Trainer der U23 des FC Bayern München in der Regionalliga Bayern tätig. Nun also die Rückkehr in die Oberpfalz...

Der A-Lizenz-Inhaber kümmert sich ab sofort um die Ausbildung der ältesten Mannschaft der Jahnschmiede. Der 39-Jährige war zuletzt als Co-Trainer von Holger Seitz beim FC Bayern II in der Regionalliga Bayern tätig. Zuvor trainierte er zwischen 2021 und 2025 hauptverantwortlich die DJK Vilzing. Mit dem Verein aus dem Landkreis Cham stieg er 2022 in die Regionalliga auf und feierte 2024 sensationell die Vizemeisterschaft. Bei Jahn Regensburg unterschrieb der ehemalige Realschullehrer nun einen Vertrag bis zum 30.06.2028. Seinen Trainereinstand bei der Jahn-U21 gibt Eibl bereits am morgigen Freitagabend, beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Don Bosco Bamberg.



Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner lässt sich in einer entsprechenden Pressemitteilung wie folgt zitieren: „Mit Josef Eibl gewinnen wir einen Trainer, der wertvolle Erfahrung aus dem Übergangsbereich beim FC Bayern sowie aus dem Herrenfußball mitbringt. Mit seinem leistungsorientierten, pädagogischen Ansatz und seinem bodenständigen Charakter passt er ideal zum SSV Jahn. Er ist die richtige Besetzung, um unsere Talente in der Bayernliga gezielt weiterzuentwickeln und den Übergang in den Profibereich zu stärken. Gemeinsam wollen wir hier konsequent Fortschritt erarbeiten.“



Josef Eibl selbst sagt folgendes zum Schritt nach Regensburg: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim SSV Jahn. Mit jungen Menschen zu arbeiten und sie auf ihrem Weg zu begleiten und weiterzuentwickeln liegt mir sehr am Herzen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich gespürt, dass es menschlich und fachlich hier in Regensburg sehr gut für mich passen kann. Ich kann kaum abwarten, die Mannschaft sowie den Staff kennenzulernen und loszulegen.“



