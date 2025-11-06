Neuer Trainerjob für Ex-Jahn-Coach Mersad Selimbegović

Zuletzt war es ruhig geworden um Mersad Selimbegović . Wenige Tage vor Beginn der Sommervorbereitung musste der ehemalige Chef- und Co-Trainer des SSV Jahn Regensburg beim belgischen Zweitligisten KAS Eupen seinen Hut nehmen. Einen neuen Trainerjob hat der Bosnier seitdem nicht gefunden. Das hat sich jetzt geändert. Am Donnerstagvormittag stellte der Regensburger Ligakonkurrent Alemannia Aachen Selimbegović als neuen Cheftrainer vor. Durchaus brisant: Aachen rangiert in der 3. Liga als Tabellen-15. nur zwei Punkte vor dem Jahn, das direkte Duell steigt noch im November.

„Mersad ist ein sehr ehrgeiziger Cheftrainer, der es versteht, aus einer strukturierten Mannschaft Schritt für Schritt etwas aufzubauen. Von klarem, strukturiertem Fußball bis hin zu spielerisch überzeugenden Auftritten. Insbesondere hat er bei seinen Stationen gezeigt, dass er den gesamten Verein mitnimmt, Spieler individuell weiterentwickelt und ein klares Auge für den Nachwuchs hat. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Alemannia Aachen entschieden hat“, lässt sich Aachens Geschäftsführer Rachid Azzouzi zitieren.



Mersad Selimbegović sagt zu seiner neuen Aufgabe nahe der niederbayerischen Grenze: „Ich habe sofort gespürt, dass auf beiden Seiten die Vorstellung von Spiel- und Arbeitsweise sehr ähnlich sind. Alemannia Aachen ist ein emotionaler Fußballverein, mit dem ich mich selbst identifizieren kann – ich kann es kaum erwarten, die besondere Atmosphäre auf dem Tivoli selbst zu erleben. Jetzt freue ich mich darauf, mit der Mannschaft loszulegen, die Menschen im Verein kennenzulernen und gemeinsam etwas aufzubauen.“ Schon am heutigen Donnerstag wird der Ex-Regensburger das erste Training leiten.



Selimbegović' Trainerkarriere begann 2012 beim SSV Jahn Regensburg, für den der frühere Innenverteidiger zuvor selbst als Spieler in 99 Partien auflief. Nach vier Jahren im Trainerteam der zweiten Mannschaft übernahm er 2016 die U19 und wurde ein Jahr später Co-Trainer der ersten Mannschaft. Zur Saison 2019/20 stieg der heute 43-Jährige zum Cheftrainer auf und führte den Jahn drei Jahre in Folge zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Nach insgesamt 17 Jahren endete seine Zeit beim SSV im Jahr 2023. Zuletzt war Selimbegović bei Hansa Rostock in der 2. Bundesliga sowie beim belgischen Zweitligisten KAS Eupen tätig.