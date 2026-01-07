Neuer Trainerjob für Alexander Schmidt in der Regionalliga Nordost

Alexander Schmidt (hier auf dem Bild noch in Diensten des TSV Landsberg) ist neuer Trainer und Sportlicher Leiter bei Chemie Leipzig. – Foto: Mike Sigl

Im August sorgte diese Meldung in Fußball-Bayern für Aufsehen: Der TSV Landsberg, zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter in der Bayernliga Süd, trennte sich für Außenstehende völlig überraschend von Cheftrainer und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Alexander Schmidt. Jetzt hat der 57-jährige gebürtige Augsburger, der unter anderem bereits den TSV 1860 München und Dynamo Dresden coachte, einen neuen Job gefunden: Schmidt wird neuer Trainer beim abstiegsgefährdeten Nordost-Regionalligisten BSG Chemie Leipzig. Darüber hinaus wird er auch als Sportlicher Leiter bei den Sachsen fungieren. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2027 und gilt nur für die Regionalliga, wie der Verein aus Leipzig-Leutzsch am heutigen Mittwoch mitteilt.

"Ich freue mich auf diese reizvolle Aufgabe bei einem Traditionsverein im Osten. In Sachsen habe ich schon in meiner Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht, mich sehr wohl gefühlt und gern hier gelebt. Chemie ist ein Verein mit großem Fanpotenzial. Zunächst gilt es, mit aller Macht die Klasse zu halten. Gelingt uns das, wollen wir hier gemeinsam etwas entwickeln, den Verein Schritt für Schritt voranbringen", wird Schmidt in einer Pressemitteilung zitiert. Die "Chemiker" belegen zur Winterpause mit nur 13 Punkten den 16. Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost.

Mit Dynamo Dresden stieg Alexaner Schmidt in die 2. Liga auf. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner





Die Leipziger um Vorstand Sport Gregor Schoenecker sind vom neuen starken Mann in Leutzsch vollauf überzeugt: "Mit Alexander Schmidt haben wir einen ausgewiesenen Fußballfachmann als Trainer und Sportlichen Leiter für uns gewonnen. Als Trainer steht er für einen aktiven Spielstil, seine Teams zeichnen sich durch hohe Laufbereitschaft und Intensität aus. Von seinen Spielern fordert er viel ein, setzt dabei aber auch auf Kommunikation, Empathie und gegenseitiges Vertrauen. Durch seine Tätigkeit in mehreren Nachwuchsleistungszentren ist er versiert im Umgang mit jungen Spielern und deren Entwicklung, was unserer jungen Mannschaft sehr zugutekommen wird. Er ist exzellent vernetzt und wird uns mit seinen Kontakten und seiner Erfahrung dabei helfen, als Sportlicher Leiter unsere 1. Mannschaft stetig zu verbessern. Den Ausschlag gegeben hat für uns letztlich auch, wie er in den Gesprächen überzeugend dargelegt hat, dass er keine Herausforderung scheut. Wir freuen uns sehr auf Alexander Schmidt."



Am morgigen Donnerstag wird Schmidt bereits seine erste Trainingseinheit bei Chemie Leipzig leiten. Seine Feuertaufe erfolgt dann zum Auftakt der Frühjahrsrunde am 30. Januar, wenn die Betriebssportgemeinschaft zuhause den Chemnitzer FC empfängt.