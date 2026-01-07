Neuer Trainerjob für Alexander Schmidt in der Regionalliga Nordost

Im August sorgte diese Meldung in Fußball-Bayern für Aufsehen: Der TSV Landsberg, zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter in der Bayernliga Süd, trennte sich für Außenstehende völlig überraschend von Cheftrainer und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Alexander Schmidt. Jetzt hat der 57-jährige gebürtige Augsburger, der unter anderem bereits den TSV 1860 München und Dynamo Dresden coachte, einen neuen Job gefunden: Schmidt wird neuer Trainer beim abstiegsgefährdeten Nordost-Regionalligisten BSG Chemie Leipzig. Darüber hinaus wird er auch als Sportlicher Leiter bei den Sachsen fungieren. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2027 und gilt nur für die Regionalliga, wie der Verein aus Leipzig-Leutzsch am heutigen Mittwoch mitteilt.
"Ich freue mich auf diese reizvolle Aufgabe bei einem Traditionsverein im Osten. In Sachsen habe ich schon in meiner Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht, mich sehr wohl gefühlt und gern hier gelebt. Chemie ist ein Verein mit großem Fanpotenzial. Zunächst gilt es, mit aller Macht die Klasse zu halten. Gelingt uns das, wollen wir hier gemeinsam etwas entwickeln, den Verein Schritt für Schritt voranbringen", wird Schmidt in einer Pressemitteilung zitiert. Die "Chemiker" belegen zur Winterpause mit nur 13 Punkten den 16. Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost.