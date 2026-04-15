Neuer Trainerjob: Ammerthal lässt Spielerduo ziehen

Marco Wiedmann (links) und die DJK Ammerthal gehen nach dieser Saison wieder getrennte Wege. – Foto: Jonas Löffler

Sowohl Wiedmann als auch Schulik wechselten im vergangenen Sommer nach Ammerthal. Bis dato absolvierte der 36-jährige Wiedmann 23 Punktspiele im DJK-Trikot. Dabei trug er sich dreimal in die Torschützenliste ein. Sein drei Jahre älterer Teamkollege steht bei zwölf Saisoneinsätzen, wobei die meisten davon Kurzeinsätze sind. Am Saisonende heißt es Abschiednehmen vom aktuellen Tabellenführer der Landesliga Nordost. Gemeinsam stellen sie sich künftig der Aufgabe beim TSV Buch. Der Nürnberger Stadtklub hat kommuniziert, dass Wiedmann als spielender Trainer auf dem Platz agieren werde, während Schulik hauptsächlich den Part von außen übernehmen werde. Im Notfall könnte er aber auch noch auf dem Feld mithelfen. Die beiden Noch-Ammerthaler haben ihre Zusage auch im Falle des Abstiegs gegeben.



„Die zukünftigen Trainer der 1. Mannschaft am Wegfeld bringen langjährige Erfahrung aus dem Amateurfußball mit und kennen die Anforderungen unterschiedlicher Spielklassen aus ihrer aktiven Laufbahn bestens. Marco Wiedmann soll dabei nicht nur sportlich vorangehen, sondern auch als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam fungieren. Die Rolle des spielenden Trainers ist ihm dabei vertraut: Bereits bei der SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf sammelte er über zwei Jahre hinweg wertvolle Erfahrung in dieser Doppelfunktion. Sebastian Schulik wird mit seiner engagierten und strukturierten Arbeitsweise eine wichtige Rolle im Trainerteam einnehmen. Durch seine bisherigen Stationen im Amateurbereich – sowohl als Spieler als auch in Trainerfunktionen – bringt er das nötige Gespür für Trainingssteuerung, Spielvorbereitung und Mannschaftsführung mit und soll gezielt Impulse für die Weiterentwicklung des Teams setzen“, kommentiert der TSV Buch die Trainerlösung in einer Pressemitteilung. Sportlicher Leiter Rainer Aubaret lässt sich darin wie folgt zitieren: „Wir haben uns bewusst für diese Kombination entschieden. Marco und Sebastian ergänzen sich hervorragend. Beide bringen nicht nur Erfahrung aus dem Amateurfußball mit, sondern auch neue Ideen und ein großes Engagement für die Mannschaft.“