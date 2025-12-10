Neuer Trainer zur Saison 2026/2027 bei den Herrenmannschaften des SCE

Ab der Saison 2026/27 setzt der SC Eichstetten auf heimische Qualität in Sachen Trainer.

Mit Michael Hagin waren wir schnell einig und sind absolut überzeugt einen hoch motivierten, erfahrenen und top qualifizierten Trainer für willige und hungrige Spieler präsentieren zu können.