v.l. Michael Hagin, Spielausschuss Martin Hils – Foto: Verein
Neuer Trainer zur Saison 2026/2027 bei den Herrenmannschaften des SCE
Ab der Saison 2026/27 setzt der SC Eichstetten auf heimische Qualität in Sachen Trainer.
Mit Michael Hagin waren wir schnell einig und sind absolut überzeugt einen hoch motivierten, erfahrenen und top qualifizierten Trainer für willige und hungrige Spieler präsentieren zu können.
Der Verein heißt ihn herzlich willkommen und ist überzeugt, dass er die positive Entwicklung der Mannschaft erfolgreich fortführen wird.
Die Vorbereitung auf die neue Saison soll frühzeitig beginnen, um optimal in die kommenden Wettbewerbe zu starten.