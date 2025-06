Neuer Trainer, Zugang, Verlängerung und junge Wilde

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Auch in der neuen Saison streift sich unser flinker Alleskönner Ole Ludwig das Schwarz-Rote Trikot über. Egal ob als zuverlässiger Verteidiger oder kreativer Mittelfeldmotor, der 21-jährige Youngstar weiß zu überzeugen. Freut euch auf eine spannende Saison voller Engerie und Kampfgeist,

Nach einem schweißtreibenden Jahr ,mit dem Sprung vom Kreis ins Land, ist für den 28-jährigen Pascal Daube noch lange nicht Schluss. Ein weiteres Jahr im Schwarz-Roten Dress steht ihm bevor. Für ihn ist jeder Einsatz eine Chance, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit seinem Team Großes zu erreichen. Mit seiner positiven Energie und seinem Ehrgeiz motiviert er nicht nur seine Mitspieler, sondern begeistert auch die Fans.

Kelvin Adomah, auch kurz "Kelle" ist ebenfalls weiter ein Lila-Weißer. Als Innenverteidiger oder Sechser, Kelle ist in der Defensive zu Hause. Mit seinem Geschick und langen Beinen arbeitet er durch und durch fair gegen den Mann. Im Team immer mannschaftsdienlich, ist er ein wichtiger Baustein in unserer Truppe. Auch bei den Fans immer gern gesehen, freuen wir uns auf die neue Saison mit Dir!!

ERSTE setzt weiterhin auf die Jungen Wilden!

Die erst 18-jährigen Brüder Max Röhr und Moritz Röhr bestreiten auch in der kommenden Saison 2025/26 den Strausberger Weg mit uns. Die Zwillinge sind zu Beginn der aktuellen Saison von Cheftrainer Roman Sedlak zur ERSTEN beordert worden und zeigten relativ schnell, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Relativ früh avancierten beide zu Stammspielern in der Landesklasse Nord und das obwohl beide noch in der U19 hätten auflaufen können.

Max ist auf der Sechserposition zu einer echten Stütze im Team gereift. Mit seiner Zweikampfstärke, dem unbedingten Willen den Ball zu erobern und seinen enormen fußballerischen Qualitäten hat er maßgeblichen Anteil daran, dass unsere ERSTE auf dem 2. Platz in der Landesklasse Nord steht. Über 2.000 Minuten stand er für den FCS auf dem Rasen, nahezu alle Pflichtspiele bestritt er, zum Großteil von Anfang an!

Moritz hat sich als quirliger Angreifer schnell unbeliebt gemacht bei den gegnerischen Teams. Seine gefährlichen Dribblings, seine schnellen Drehungen und sein präziser Abschluss haben einige Mannschaften ordentlich zu spüren bekommen. In einer überragenden Hinrunde und einem tollen Start in die Rückrunde kommt Moritz auf 8 Tore und 3 Assists in 16 Spielen!

Leider verletzte sich Moritz im Topspiel gegen den Angermünder FC und muss seitdem pausieren. Doch in der neuen Saison will der Offensivmann wieder voll angreifen und auf Torejagd gehen für unseren FCS!

Auch Torwarttalent Rene „Finger“ Fingerhut bleibt in der kommenden Spielzeit an Board!

Finger konnte in der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls noch in der U19 das Tor hüten. Dennoch war er vor allem zu Beginn der Saison schon früh der sichere Rückhalt der ERSTEN in der Landesklasse Nord. Im Topspiel gegen Angermünde konnte er sogar einen Assist liefern.

Durch die stetigen Einsätze in der ZWEETEN sammelte Finger weiterhin fleißig Spielpraxis und konnte so seine gute Entwicklung stetig fortsetzen. Wir sind sehr froh, dass das Torwarttalent auch weiterhin in der ERSTEN und ZWEETEN das Tor hüten wird!