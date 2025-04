Neuer Trainer, Zugänge und einige Wertungen

Der 19-jährige Flügelspieler wechselt vom Nachbarn TV Weiler/Rems zur SG. Pascal Schal begann seine fußballerische Reise in Schorndorf und genoss danach eine hochklassige Ausbildung, zuletzt in der Junioren-Oberliga beim VfR Aalen. Erste wertvolle Erfahrungen im Aktivenfußball sammelte er beim TV Weiler.

+++

TSV Heimsheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Heimsheim freut sich, bekannt zu geben, dass Lino Widmaier dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Der 22-jährige Stürmer hat in der aktuellen Saison in 18 Spielen 21 Tore erzielt und führt somit die Aktuelle Torjäger Tabelle an, was seine Bedeutung für die Mannschaft unterstreicht. Seine Treffsicherheit und sein Ehrgeiz werden weiterhin entscheidend für den Erfolg des Teams sein.



Der TSV Heimsheim darf bekannt geben, dass Heiko Dieter auch in der kommenden Saison das Tor der Mannschaft hüten wird. Der 25-jährige Torwart absolvierte in der aktuellen Saison bereits 18 Spiele und ist technisch ein starker Torhüter mit gutem Spielaufbau. Er verleiht dem Team zusätzliche Sicherheit im Ballbesitz, unterstützt das Aufbauspiel mit präzisen Pässen und fungiert als mitspielender Rückhalt unter Druck.



Zu dem bleibt Paul Meyer in der kommenden Saison dem Verein erhalten. Der 25-jährige Abwehrspieler wird auch in der nächsten Saison im Heimsheim Trikot auflaufen und ist ein ruhiger und körperlich robuster Innenverteidiger. Seine Erfahrung und Defensivqualitäten werden weiterhin eine wichtige Stütze für die Mannschaft um Oli Kudera sein.

+++

SV Auingen (Kreisliga B2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Stolz können wir heute den neuen Trainer für unseren SV Auingen für die neue Saison präsentieren.



Stephan Maier, 42, aus Münsingen, wird der neue Coach unserer Egelsteinkicker.



Stephan, ist Auinger durch und durch. Bereits vor 20 Jahren konnte er als Spieler mit dem

SV Auingen die Meisterschaft in der Kreisliga A feiern und in die Bezirksliga aufsteigen.



Nach einer schwierigen Saison entschied sich Stephan Maier dann für einen Wechsel nach Dettingen.

Dort war er später auch Kapitän und sammelte erste Trainererfahrungen und machte dort auch seine erste Trainerlizenz.



Danach zog es Ihn beruflich für mehrere Jahre in die USA.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland blieb Stephan seinem Heimatverein verbunden.



Wir freuen uns Ihn endlich bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihm für die Zukunft ganz viel Erfolg und natürlich zahlreiche Siege.

Er selbst brennt richtig auf die neue Saison und ist mit vollem Engagement schon jetzt voller Vorfreude auf die Mannschaft und die neue Herausforderung.

+++

TV Flein

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kader-Update



Til Sommer: Unser Kapitän fällt vorerst mit einer Verletzung des Syndesmosebands auf unbestimmte Zeit aus. Sollte der Heilungsverlauf optimal verlaufen, besteht Hoffnung auf ein Comeback im Saison-Endspurt.



Finn Rodio: Nach seinem Kreuzbandriss in der Hinrunde wurde Finn erfolgreich operiert und liegt voll im Reha-Zeitplan. In den kommenden Wochen kann die Belastung Stück für Stück gesteigert werden. Dennoch wird er uns voraussichtlich noch mehrere Monate fehlen.



Sebastian Schuster: Ein echtes Verletzungspech im neuen Jahr: Kaum von einem Bänderriss aus der Vorbereitung zurück, zog sich Sebastian nun im Training einen Innenbandriss im Knie zu. Er wird uns in den nächsten Wochen leider nicht zur Verfügung stehen.



Trainer Lars Beutler:

„Die Diagnosen von Seb und Til in der vergangenen Woche haben uns natürlich getroffen. Dass Finn uns noch länger fehlen wird, war nach seiner Diagnose leider absehbar – dennoch ist es extrem bitter. Mit Seb und Til verlieren wir vorerst zwei Schlüsselspieler, die uns mit ihrer Geschwindigkeit und Qualität enorm wichtig sind. Die gute Nachricht: Immanuel Rückel, Fiton Kastrati und Luc Schwammberger sind nach ihren Verletzungen wieder voll im Training und einsatzbereit. Wir werden weiterhin einen schlagkräftigen Kader stellen, in dem jeder jedes Wochenende alles gibt, um erfolgreich zu sein. Den verletzten Jungs wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung!“

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Sportgerichtsurteile Spielwertungen

Kreisliga B3: Im Spiel SC Bühlertann 2 gegen TSV Schlechtbach II (13.04.2025) wird das Spiel am Sonntag mit 3:0 für Bühlertann gewertet (Grund Nichtantritt TSV Schlechtbach).

Kreisliga A: TSV Hessental – SV Tüngental (Spiel vom 06.04.2025) – Wertung: 0:3 (Grund: Einsatz eines nicht berechtigten Spielers).

In der Kreisliga B2 hat der SV Steinbach II das Spiel am kommenden Sonntag bei Viktoria Backnang aufgrund Spielermangels abgesagt.

