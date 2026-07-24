Neuer Trainer, viele Zugänge für Genclerbirligi Bischofsheim

In den ersten Wochen rechnet Yalcinkaya noch mit Abstimmungsproblemen, ehe sich das Team gefunden hat. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern", erklärt der Trainer. Er traut der Mannschaft aber zu, dass sie noch wesentlich mehr erreichen kann. Die Eindrücke in den ersten Trainingswochen stimmten ihn positiv: "Die Spieler sind ehrgeizig und wollen sich immer weiter verbessern."