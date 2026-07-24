Neuer Trainer, viele Zugänge für Genclerbirligi Bischofsheim

Bischofsheim. Mit 38 Punkten sicherte sich Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim in der vergangenen Spielzeit in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den Ligaverbleib, was für den 1989 gegründeten Club ein großer Erfolg ist. Der gelang der Mannschaft vor allem dank starker Rückrunde, in der mit 31 Punkten der fünfte Rang erreicht wurde. In der Hinrunde hatte der Aufsteiger lediglich sieben Zähler geholt.
Großen Anteil hatte Trainer Ugur Yildirim, der nach 15 Spielen mit nur sechs Zählern Aufstiegscoach Samet Kücükgöncü abgelöst hatte. Mit 14 Neuzugängen wird Genclerbirligi in der zweiten Saison in der Kreisoberliga verändert angehen. Zudem gelang es, mit Deniz Yalcinkaya (35) einen erfahrenen Trainer zu gewinnen. Zuletzt war der in Wiesbaden geborene Coach im Nachwuchsleistungszentrum des SV Gonsenheim tätig.
In den ersten Wochen rechnet Yalcinkaya noch mit Abstimmungsproblemen, ehe sich das Team gefunden hat. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern", erklärt der Trainer. Er traut der Mannschaft aber zu, dass sie noch wesentlich mehr erreichen kann. Die Eindrücke in den ersten Trainingswochen stimmten ihn positiv: "Die Spieler sind ehrgeizig und wollen sich immer weiter verbessern."
Da er in seiner Trainerlaufbahn in erster Linie im Jugendbereich tätig war, arbeitet er auch in Bischofsheim gerne mit jungen Spielern. Mit Noah Nunes Fonseca (RW Walldorf), Eren Yilmaz (FC Hillal Rüsselsheim), Tim Becker, Felix Dinges (beide SV 07 Nauheim), Tarik Softie (Türkgücü Mainz), Eren Toraman, Efe Torman, Abdullah Memon (alle VfB Ginsheim), Oualid Garte, Abdul Jalloh (beide Dersim Rüsselsheim), Dominic Aktas (TSG Hechtsheim), Adem Kaynak (Türkischer SV Wiesbaden), Bilal Essalat Mohatar (TSG Wörsdorf) und Mikail Ünal (TSG Pfeddersheim) haben sich viele Spieler aus höheren Spielklassen dem Verein angeschlossen.
Mit Gökdeniz Tarakci (FV Biebrich), Fabian Krause (SV Florsheim) und Veli Tanis (SKG Bauschheim) haben allerdings auch drei Leistungsträger den Verein verlassen. Für den neuen Trainer wird es eine interessante Saison werden, da er erstmals im Kreis Groß-Gerau er tätig sein wird: "Für mich wird alles neu sein." Yalcinkaya erwartet aber auch, dass er einige Gegner überraschen wird, da man seine Arbeitsweise noch nicht kennt.
Begeistert zeigt sich der neue Trainer bereits in den ersten Wochen vom Umfeld in Bischofsheim: "Wir haben hier viele engagierte Helfer, was es für mich als Trainer einfacher macht." Er plant, sein neues Team offensiv ausrichten, dass es viel Ballbesitz haben soll. Mit den vielen gut ausgebildeten Akteuren sollte die Offensive besonders gefährlich sein. "Als Aufstiegsfavorit sehen wir Aufsteiger Türk Gücü Darmstadt", ergänzt Vereinssprecher Thomas Krause.
Auch in der neuen Spielzeit werden die Heimspiele auf der Bischofsheimer Gemeindesportanlage auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen, da der Rasenplatz weiterhin nicht in guter Verfassung ist. Die Vorfreude beim letztjährigen Aufsteiger ist jedenfalls vor dem Saisonauftakt (2. August) gegen den TSV Goddelau groß.