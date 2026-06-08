Neuer Trainer, viele Tests: Der Sommerplan des Greifswalder FC

Der offizielle Startschuss für die neue Saison fällt am 17. Juni 2026 im heimischen Volksstadion Greifswald. Laut dem vorliegenden Terminplan ist der Trainingsauftakt für 14:30 Uhr angesetzt. Diese erste Einheit ist mit einer besonderen Erwartungshaltung verknüpft: Es handelt sich um das Premierentraining unter der Leitung von Alain Karim, dem neuen Trainer des Greifswalder FC. An diesem Tag wird die neu formierte Mannschaft zudem das erste Mal gemeinsam auf dem Platz stehen.

Die ersten sportlichen Standortbestimmungen in der Region

Um schnell Rhythmus aufzunehmen, bestreitet das Team bereits kurz nach dem Auftakt die ersten Vergleiche. Am 19. Juni 2026 gastiert die Mannschaft um 18 Uhr beim FSV Blau-Weiß Greifswald im Stadion St. Georgsfeld. Nur einen Tag später, am 20. Juni 2026 um 16 Uhr, folgt die Partie beim SV Gützkow im dortigen Jahnstadion. Eine doppelte Aufgabe wartet am Samstag, den 27. Juni 2026, auf die Spieler: Zunächst steht um 14 Uhr die Begegnung gegen den SV Eintracht Zinnowitz auf dem Sportplatz Zinnowitz an, bevor um 16:30 Uhr das Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Wolgast im Peenestadion Wolgast folgt.

Hochkarätige Vergleiche und ein Doppelpack vor heimischer Kulisse

Der Juli bringt anspruchsvolle Aufgaben gegen namhafte Gegner mit sich. Am 4. Juli 2026 reist das Team in das Waldstadion Neukloster, wo um 14 Uhr das Duell gegen den Hamburger SV U23 und um 16:30 Uhr die Partie gegen den FC Anker Wismar stattfinden. Am 8. Juli 2026 folgt ein Gastspiel beim SV Siedenbollentin im Fritz-Reuter-Sportpark um 18:00 Uhr. Ein sportlicher Höhepunkt im eigenen Stadion ist für den 11. Juli 2026 geplant: Im Volksstadion Greifswald trifft die Mannschaft um 13: Uhr auf die TSG Neustrelitz, ehe um 15:30 Uhr der Anpfiff gegen den VfB Lübeck ertönt.

Intensiver Feinschliff im bewährten Rostocker Trainingslager

Ein zentrales Element der Vorbereitung bildet das Trainingslager vom 14. Juli bis zum 18. Juli 2026. Der Greifswalder FC bezieht hierfür wieder Quartier im JOHO-Park Bargeshagen bei Rostock. Der Verein setzt damit auf Kontinuität und hervorragende Bedingungen vor Ort, die bereits in den vergangenen vier Jahren intensiv genutzt wurden. Während dieses Aufenthalts kommt es am 15. Juli 2026 um 16:30 Uhr im Volksparkstadion Neuruppin zu einem attraktiven Aufeinandertreffen mit dem F.C. Hansa Rostock. Zum Abschluss des Trainingslagers am 18. Juli 2026 steht ein letztes Testspiel auf dem Programm, bei dem der Kontrahent zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch offen ist.