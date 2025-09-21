Neuer Trainer und Pokalauslosungen

Bei den Vereinen und zwei Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TURA Untermünkheim

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Semih Dalyanci wird neuer Trainer beim TURA

Wir begrüßen Semih Dalyanci zur neuen Aufgabe als Cheftrainer unseres Bezirksliga-Teams. Als ehemaliger Spieler des TURA kennt er den Verein bestens. In den letzten Jahren hat er beim FC Langenburg und FC Matzenbach wertvolle Erfahrungen auf der Trainerbank gesammelt.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen Semih viel Erfolg

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Im Livestream hat am gestrigen Samstag, 20.09.2025, Biggi Kanzleiter, Gewinnerin DFB Ehrenamtspreis 2025, die Partien für den Ü32 Bezirkspokal und die dritte Runde im AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr gezogen und dabei ein glückliches Händchen bewiesen, u.a. ,mit der Toppartie der 3ten Runde zwischen Pokalverteidiger TASV Hessigheim und dem TV Aldingen. Aber es wurden auch noch andere, reizvolle Begegnungen gezogen. Der geneigte Zuschauer der gestrigen Auslosung wird dies bestätigen, unser Dank gilt Frau Kanzleiter für die Bereitschaft, dem TV Aldingen für die Erlaubnis die Vereinsräume dafür zu nutzen, AZ FITNESS, unserem Sponsor für den Bezirkspokal, sowie unserem Frank Schneider der was wieder in bewährter professioneller Manier durchgeführt hat. AZ FITNESS, in Person Ante Zaja, hat sich bereit erklärt, Namensgeber für den Ü32 Bezirkspokal zu werden, hier werden wir schnell in Gespräche einsteigen.

Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Am Donnerstag, den 2. Oktober 2025, ab 19:00 Uhr findet die Auslosung der Runde 3+4 des Möbel Fetzer Bezirkspokals der Herren statt und Sie können live dabei sein, direkt von zu Hause oder unterwegs, über Instagram Live. Hier geht’s zum Live-Stream: @schwarzwald_zollern_wfv Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer:innen im Live-Stream.

– Foto: Fußballbezirk