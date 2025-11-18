Neuer Trainer und Inklusionsliga

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
FC Stuttgart stellt neuen Cheftrainer vor
Der FC Stuttgart aus dem Stuttgarter Hallschlag präsentiert voller Stolz seinen neuen Cheftrainer Coach Daniel. Nach mehreren Wochen intensiver und konstruktiver Gespräche hat sich der Coach entschieden, die sportliche Verantwortung beim Verein zu übernehmen.
Bereits früh stellten beide Seiten fest, dass Denkweise, Philosophie und Zielvorstellungen hervorragend ineinander greifen. Der Verein zeigte großes Interesse und betonte von Anfang an, wie wichtig ihm eine langfristige Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer ist.
Die offizielle Vorstellung fand in den Räumlichkeiten des Kooperationspartners, den Lessing-Schulen Stuttgart, statt.
Dort wurde die künftige Ausrichtung des Vereins präsentiert und Coach Daniel als zentraler Baustein für die sportliche Weiterentwicklung hervorgehoben.
Start in der Wintervorbereitung 2025/26
Ab der Wintervorbereitung 2025/26 wird Trainer Daniel an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft auf die Rückrunde der Kreisliga B vorbereiten. Der Fokus liegt darauf, das Team weiterzuentwickeln, gemeinsam zu wachsen und die Stärken der Spieler auszubauen.
„Wir werden gemeinsam wachsen und stärker werden.“ - Coach Daniel
Mit einem klaren Blick auf die Zukunft möchte der FC Stuttgart neue Impulse setzen und den Verein nachhaltig weiterentwickeln.
Der neue FC Stuttgart blickt voller Optimismus nach vorn - mit Leidenschaft, Weitblick und einem starken Coach an der spitze.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Wachstum setzt sich fort
Die ELB-Inklusionsliga Nordschwarzwald geht 2026 in die vierte Runde
Die Inklusionsliga Nordschwarzwald startet 2026 in ihre bereits vierte Saison und setzt ihren positiven Entwicklungskurs weiter fort. Im vergangenen Jahr waren zehn Teams in zwei Gruppen am Start. Zwei der bisherigen Teilnehmer befinden sich aktuell noch in Abstimmung, mit wie vielen Mannschaften sie künftig antreten möchten.
Gleichzeitig stehen drei neue Teams in den Startlöchern: Der FC Grosselfingen erweitert das Teilnehmerfeld und die GWW Calw (SV Deckenpfronn) überlegt auch mitzumachen. Mit der „Nikolauspflege Stuttgart“ wird erstmals auch ein Team mit sehbehinderten Spielerinnen und Spielern vertreten sein. Um abzuklären, inwieweit die Mannschaft der Nikolauspflege in den Spielbetrieb eingebunden werden kann, wird im frühen Frühjahr extra eine Demoveranstaltung in Vollmaringen stattfinden (näheres wird noch bekanntgegeben). Aber auch diese Entwicklung markiert einen weiteren wichtigen Schritt hin zu noch mehr Vielfalt und Teilhabe im inklusiven Sport.
Neue 3. Spielklasse ab 2026
Eine bedeutende Neuerung in der kommenden Saison ist die Einführung einer dritten Spielklasse. In dieser Klasse treten ausschließlich Akteurinnen und Akteure mit besonders hohem Unterstützungsbedarf an. Für diese Gruppe haben sich bereits drei Mannschaften angemeldet – ein deutliches Signal für die stetig steigende Nachfrage und die wachsende Bedeutung inklusiver Sportangebote. Die Organisatoren blicken voller Vorfreude auf eine erneut wachsende Liga und auf viele bewegende, faire und sportlich spannende Begegnungen.
Termine der Spieltage 2026
• 15. Mai 2026 in Cresbach/Waldachtal
• 20. Juni 2026 in Peterzell/Alpirsbach
• 12. September 2026 in Vollmaringen
+++
+++