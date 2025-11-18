Neuer Trainer und Inklusionsliga

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Stuttgart

Das teilt der Verein über Instagram mit:

FC Stuttgart stellt neuen Cheftrainer vor

Der FC Stuttgart aus dem Stuttgarter Hallschlag präsentiert voller Stolz seinen neuen Cheftrainer Coach Daniel. Nach mehreren Wochen intensiver und konstruktiver Gespräche hat sich der Coach entschieden, die sportliche Verantwortung beim Verein zu übernehmen.

Bereits früh stellten beide Seiten fest, dass Denkweise, Philosophie und Zielvorstellungen hervorragend ineinander greifen. Der Verein zeigte großes Interesse und betonte von Anfang an, wie wichtig ihm eine langfristige Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer ist.

Die offizielle Vorstellung fand in den Räumlichkeiten des Kooperationspartners, den Lessing-Schulen Stuttgart, statt.

Dort wurde die künftige Ausrichtung des Vereins präsentiert und Coach Daniel als zentraler Baustein für die sportliche Weiterentwicklung hervorgehoben.

Start in der Wintervorbereitung 2025/26

Ab der Wintervorbereitung 2025/26 wird Trainer Daniel an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft auf die Rückrunde der Kreisliga B vorbereiten. Der Fokus liegt darauf, das Team weiterzuentwickeln, gemeinsam zu wachsen und die Stärken der Spieler auszubauen.

„Wir werden gemeinsam wachsen und stärker werden.“ - Coach Daniel

Mit einem klaren Blick auf die Zukunft möchte der FC Stuttgart neue Impulse setzen und den Verein nachhaltig weiterentwickeln.

Der neue FC Stuttgart blickt voller Optimismus nach vorn - mit Leidenschaft, Weitblick und einem starken Coach an der spitze.