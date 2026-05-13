Neuer Trainer & einige Neuzugänge: Aufbruchstimmung in Zeholfing

Der FC Zeholfing hat eine maue Spielzeit in der A-Klasse Landau hinter sich. Damit es sportlich wieder aufwärts geht beim Klub aus dem Gemeindeteil der Stadt Landau, werden die Planungen für die kommende Saison gerade eifrig vorangetrieben. Mit einem neuen Trainer und einigen Neuzugängen setzt der FCZ neue Impulse und will Aufbruchstimmung erzeugen.
Die wichtigste Personalie ist bereits geklärt: Christian Loidl übernimmt das Traineramt, das steht schon seit der Winterpause fest. Der 42-Jährige ist derzeit noch beim FC Moos in der Kreisklasse Deggendorf tätig und kann auf viele Jahre Trainererfahrung verweisen. Unterstützt wird Loidl weiterhin vom bisherigen Zeholfinger Co-Trainer Thomas Karg. Mit Gabriel Lozancic konnte zudem bereits im Winter ein erfahrener Spieler für die Defensive verpflichtet werden, der Bezirksliga-Erfahrung vorweisen kann.
Mit Simon Gaida-Schwetz konnte sich der FC Zeholfing die Dienste eines im niederbayerischen Amateurfußball bekannten Offensivspielers sichern. Der Angreifer war in der Vergangenheit unter anderem in der Landesliga aktiv und lief zuletzt für den SV Pankofen auf. Zudem bringt er durch seine Vergangenheit im American Football eine ausgeprägte Athletik und körperliche Präsenz mit und verfügt über eine sehr gute Torquote. Der Kontakt kam dabei über den künftigen Trainer Christian Loidl zustande.
Ebenfalls neu im Kader ist Christian Obermeier, der aktuell für den FC Deggendorf aufläuft und zuvor unter anderem für den SV Pankofen, Niederpöring und Obergessenbach aktiv war. Der Angreifer konnte bei seinen bisherigen Stationen regelmäßig Tore erzielen und soll dem Offensivspiel des FC Zeholfing zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.
Mit Lukas Klostereit stößt zudem ein junger, 18-jähriger Spieler zur Mannschaft, der seine fußballerische Ausbildung im Jugendbereich der SG Höcking/Ganacker durchlaufen hat. Der Mittelfeldspieler bringt vor allem läuferische Stärke und Entwicklungspotenzial mit und soll Schritt für Schritt an den Herrenbereich herangeführt werden.
Bereits während der laufenden Rückrunde konnte der FC Zeholfing mit Dragos Baciu einen weiteren Spieler hinzugewinnen, der von Türk Gücü Straubing zum Team gestoßen ist. Der spielstarke Akteur soll im Mittelfeld die Fäden ziehen.
"Wir setzen bewusst auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, um neue Dynamik in die Mannschaft zu bringen. Die Planungen laufen weiter. Wir freuen uns, solche unterschiedlichen Spielertypen für uns gewonnen zu haben. Sie passen perfekt in unseren Kader und bringen genau die Qualitäten mit, die wir gesucht haben", lässt der FC Zeholfing in einer Stellungnahme wissen.