Neuer Trainer & einige Neuzugänge: Aufbruchstimmung in Zeholfing Der Klub aus dem Landauer Gemeindeteil hofft auf einen sportlichen Aufschwung von PM/mwi · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Der neue Coach Christian Loidl (li.) freut sich über Neuzugang Simon Gaida-Schwetz (2.v.li.). – Foto: Verein

Der FC Zeholfing hat eine maue Spielzeit in der A-Klasse Landau hinter sich. Damit es sportlich wieder aufwärts geht beim Klub aus dem Gemeindeteil der Stadt Landau, werden die Planungen für die kommende Saison gerade eifrig vorangetrieben. Mit einem neuen Trainer und einigen Neuzugängen setzt der FCZ neue Impulse und will Aufbruchstimmung erzeugen.

Die wichtigste Personalie ist bereits geklärt: Christian Loidl übernimmt das Traineramt, das steht schon seit der Winterpause fest. Der 42-Jährige ist derzeit noch beim FC Moos in der Kreisklasse Deggendorf tätig und kann auf viele Jahre Trainererfahrung verweisen. Unterstützt wird Loidl weiterhin vom bisherigen Zeholfinger Co-Trainer Thomas Karg. Mit Gabriel Lozancic konnte zudem bereits im Winter ein erfahrener Spieler für die Defensive verpflichtet werden, der Bezirksliga-Erfahrung vorweisen kann. Mit Simon Gaida-Schwetz konnte sich der FC Zeholfing die Dienste eines im niederbayerischen Amateurfußball bekannten Offensivspielers sichern. Der Angreifer war in der Vergangenheit unter anderem in der Landesliga aktiv und lief zuletzt für den SV Pankofen auf. Zudem bringt er durch seine Vergangenheit im American Football eine ausgeprägte Athletik und körperliche Präsenz mit und verfügt über eine sehr gute Torquote. Der Kontakt kam dabei über den künftigen Trainer Christian Loidl zustande.

Auch Christian Obermeier (2.v.re.) konnte nach Zeholfing gelotst werden. – Foto: Verein

Ebenfalls neu im Kader ist Christian Obermeier, der aktuell für den FC Deggendorf aufläuft und zuvor unter anderem für den SV Pankofen, Niederpöring und Obergessenbach aktiv war. Der Angreifer konnte bei seinen bisherigen Stationen regelmäßig Tore erzielen und soll dem Offensivspiel des FC Zeholfing zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.