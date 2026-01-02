Neuer Trainer und drei Neuzugänge

Der Quakenbrücker SC stellt die Weichen für die sportliche Zukunft: Maik Pundt übernimmt zum 1. Januar 2026 das Traineramt der Herrenmannschaft in der Kreisliga. Es wurde eine vorerst befristete Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 25/26 vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Mannschaft in der Liga zu stabilisieren und sportlich zu festigen. Mit Maik Pundt gewinnt der QSC 99 einen engagierten Trainer, der für strukturierte Trainingsarbeit, klare Abläufe und mannschaftliche Geschlossenheit steht. Der Fokus liegt darauf, in der laufenden Saison Stabilität zu schaffen und eine verlässliche Basis für die kommenden Monate zu legen.

Auch 47-jährige Maik Pundt blickt konzentriert auf seine neue Aufgabe: „Es geht zunächst darum, schnell Struktur und Stabilität in die Mannschaft zu bringen. "Ich freue mich darauf, diese Herausforderung gemeinsam mit dem Team anzugehen," teilte der SC Quakenbrück aktuell auf der Homepage des Vereins mit.

Zuvor hatte der Verein bereits Anfang Dezember mitgeteilt, dass man nach intensiven Gesprächen mit Mannschaft und Trainerteam gemeinsam entschieden habe, zur Rückrunde auf der Trainerposition der 1. Herrenmannschaft einen neuen Impuls zu setzen. In gegenseitigem Einvernehmen haben sich daher die Wege von Volker Plaßmeier und des QSC getrennt. Die Entscheidung sei allen Beteiligten schwer. gefallen. Auch Marco Soares werde sich einem neuen Verein anschließen.