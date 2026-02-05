Neuer Trainer übernimmt beim FSV Bernau, Zugang in Kremmen

Der FSV Bernau startet mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde der Landesliga Nord Brandenburg. Zum Auftakt am 28. Februar 2026 empfängt die Mannschaft den SV Eintracht Alt-Ruppin – dann mit einer internen Lösung an der Seitenlinie, die im Verein mit Zuversicht aufgenommen wird. Nach dem Abgang von Tim Jauer hatte Sportlicher Leiter Christian Gehrke die Mannschaft übergangsweise in die Winterpause geführt.

Künftig übernehmen der bisherige Co-Trainer Tommy Benndorf und Marcel Stutter gemeinsam die Verantwortung. Benndorf hat kürzlich erfolgreich seine B-Lizenz erworben. Stutter gehört weiterhin zum Spielerkader, hatte die Hinserie jedoch verletzungsbedingt verpasst. Seine Erfahrung, insbesondere im Umgang mit jungen Spielern, gilt als wichtiger Baustein für die Entwicklung des Teams. Ergänzt wird das Trainerteam weiterhin von Sascha Ehlert als Co-Trainer.