Neuer Trainer übernimmt beim FSV Bernau, Zugang in Kremmen

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der FSV Bernau startet mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde der Landesliga Nord Brandenburg. Zum Auftakt am 28. Februar 2026 empfängt die Mannschaft den SV Eintracht Alt-Ruppin – dann mit einer internen Lösung an der Seitenlinie, die im Verein mit Zuversicht aufgenommen wird. Nach dem Abgang von Tim Jauer hatte Sportlicher Leiter Christian Gehrke die Mannschaft übergangsweise in die Winterpause geführt.
Künftig übernehmen der bisherige Co-Trainer Tommy Benndorf und Marcel Stutter gemeinsam die Verantwortung. Benndorf hat kürzlich erfolgreich seine B-Lizenz erworben. Stutter gehört weiterhin zum Spielerkader, hatte die Hinserie jedoch verletzungsbedingt verpasst. Seine Erfahrung, insbesondere im Umgang mit jungen Spielern, gilt als wichtiger Baustein für die Entwicklung des Teams. Ergänzt wird das Trainerteam weiterhin von Sascha Ehlert als Co-Trainer.
Beim FSV verbindet man mit der neuen Konstellation die Hoffnung auf Stabilität und eine sportlich erfolgreiche zweite Saisonhälfte.
+++
+++
Der FC Kremmen 1920 hat sich zur Rückrunde mit Philip Degener verstärkt. Der Winterneuzugang bringt Erfahrung aus der Landesklasse und Landesliga mit und erweitert die Optionen im Kader der Kreisoberliga-Mannschaft. Im Verein wird seine Verpflichtung als gezielte Verstärkung gewertet, die Stabilität und Qualität in die zweite Saisonhälfte bringen soll. Die Verantwortlichen trauen Degener zu, sportlich schnell Fuß zu fassen und der Mannschaft wichtige Impulse zu geben. Entsprechend positiv fällt die Begrüßung beim FC Kremmen aus – verbunden mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche gemeinsame Rückrunde.