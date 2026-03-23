Neuer Trainer übernimmt bei Wacker Dinslaken vorzeitig

Frank Pluhnau erlebt ein perfektes Debüt als Trainer von Wacker Dinslaken. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Den perfekten Einstand als verantwortlicher Cheftrainer ist Frank Pluhnau am Wochenende gelungen. Beim furiosen 9:0-Erfolg des SC Wacker Dinslaken gegen die DJK Vierlinden sammelte sein Team somit wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Der ganz große Druck ist somit erst einmal genommen und die Planungen für die kommende Saison können weiter konkretisiert werden.

Am vergangenen Dienstag leitete Pluhnau erstmalig das Training beim SC Wacker. Eigentlich war der Plan aber ein anderer. Nach dem überraschenden Rücktritt von Andre Feldkamp Ende Februar sollte eigentlich Maximilian Rissel als Spielertrainer zusammen mit Mark Jordan und Nils Fink die Mannschaft bis zum Sommer betreuen. Dann war die Übernahme durch Pluhnau vorgesehen. Der stand bis zuletzt noch bei den B-Junioren von SuS 09 Dinslaken an der Seitenlinie.

Vorzeitig hat er den Verein nun aber schon verlassen. "Beim SuS 09 waren aber alle sehr verständnisvoll und sind mir entgegengekommen. Und mir taten die Jungs bei Wacker auch leid, weil sie im Prinzip führungslos sind. Dann habe ich gesagt: Okay, dann fange ich jetzt schon an", erklärte er gegenüber der NRZ. Mit den ersten Eindrücken war der 64-Jährige zufrieden, das Gesehene konnte sein Team dann auch gegen Vierlinden auf den Platz bringen und einen Kantersieg einfahren. Aus einer kollektiv guten Leistung stach Lucas Dziecichowicz hervor, dem innerhalb von nur neun Minuten ein Hattrick gelang. Auch Nico Kerseboom traf dreifach.

In der Tabelle konnten die Dinslakener nach dem nun dritten Sieg in Serie den Abstand nach unten weiter vergrößern. Bis zum potenziellen Relegationsplatz sind es 14 Punkte. Am kommenden Spieltag geht es gegen die Zweitvertretung von Dinslaken 09, die ihrerseits mit 15 Zählern noch mitten im Abstiegskampf stecken. Zudem ist es für Pluhnau ein frühes Wiedersehen mit seinem Ex-Club.