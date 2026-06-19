Neuer Trainer! SV Gartenstadt Trudering stellt Weichen für die Zukunft

Der SV Gartenstadt Trudering hat frühzeitig die personellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen und stellt sich zur kommenden Kreisliga-Saison an der Seitenlinie neu auf. Mit Manuel Stangl übernimmt ein erfahrener Fußballfachmann die Rolle des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Der bisherige Spielertrainer Denis Knezevic wird nach vier erfolgreichen Jahren in der sportlichen Verantwortung künftig wieder verstärkt auf dem Spielfeld agieren und sich parallel seiner weiteren Trainerausbildung widmen.

Mit Manuel Stangl kommt dabei kein Unbekannter nach Trudering. Der zuletzt beim TSV 1865 Dachau tätige Fußballfachmann verfügt über Erfahrung als Spieler auf Bayernliga-Niveau und blickt auf viele Jahre als Trainer im Amateurfußball zurück. Die Verantwortlichen sind überzeugt, mit ihm den idealen Kandidaten für die nächste Entwicklungsstufe der Mannschaft gefunden zu haben.

Mit dieser Lösung setzt der Verein bewusst auf eine Kombination aus Kontinuität und neuen Impulsen. Während ein Großteil der sportlichen Struktur erhalten bleibt, soll der Wechsel auf der Cheftrainerposition frische Ideen und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Mannschaft mit sich bringen. Unterstützt wird Manuel Stangl weiterhin von Filip Martinovic, der auch in Zukunft als Co-Spielertrainer eine wichtige Rolle im Trainerteam einnehmen wird.

Sportlicher Leiter Denis Jurendic erläutert die Hintergründe der Entscheidung:

„Denis kam bereits frühzeitig auf mich zu und hat angekündigt, seine letzten Jahre als aktiver Spieler noch einmal vollumfänglich genießen zu wollen. Gleichzeitig möchte er die intensiven vergangenen vier Jahre als Trainer nutzen, um seine Trainerausbildung in Ruhe und mit voller Überzeugung weiterzuführen. Das war ein offenes und ehrliches Gespräch, wie wir es in unserem Verein immer führen.

Natürlich hätten wir Denis gerne weiterhin in seiner bisherigen Rolle gesehen, gleichzeitig haben wir großen Respekt vor seiner Entscheidung und seinem Wunsch. Gemeinsam haben wir daher frühzeitig nach einer Lösung gesucht, die sowohl seinen persönlichen Vorstellungen als auch den sportlichen Zielen des Vereins gerecht wird.

Auf Empfehlung von Denis selbst haben wir den Kontakt zu Manuel Stangl aufgenommen. Manuel ist ein langjähriger Freund unseres Vereinsumfelds und bringt sowohl als Spieler als auch als Trainer viel Erfahrung mit. Er verfügt über eine hohe Fachkompetenz, eine klare Vorstellung von modernem Fußball und passt menschlich hervorragend zu unserem Verein. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft neue Impulse geben kann, ohne die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre aus den Augen zu verlieren.“

Auch Denis Knezevic blickt mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück und freut sich auf seine neue Rolle innerhalb der Mannschaft:

„Zunächst möchte ich mich bei allen Verantwortlichen, Spielern und Unterstützern für das Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit bedanken. Die vergangenen vier Jahre waren intensiv, emotional und voller besonderer Momente. Gemeinsam haben wir viele Herausforderungen gemeistert und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt.

Für mich persönlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, den Fokus wieder stärker auf meine Rolle als Spieler zu legen. Ich möchte meine letzten Jahre auf dem Platz noch einmal in vollen Zügen genießen und gleichzeitig meine Trainerausbildung mit der notwendigen Zeit und Ruhe weiterverfolgen.

Wichtig ist mir dabei vor allem eine Botschaft: Ich bleibe dem SV Gartenstadt Trudering selbstverständlich erhalten. Dieser Verein ist für mich längst mehr als nur eine Mannschaft geworden. Ich freue mich darauf, die Jungs künftig wieder auf dem Platz zu unterstützen und gleichzeitig die weitere Entwicklung des Vereins aus einer anderen Perspektive zu begleiten. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Und eines ist sicher: I will be back.“

Für Manuel Stangl beginnt mit seinem Engagement beim SV Gartenstadt Trudering ein neues Kapitel. Die Vorfreude auf die Aufgabe ist dabei deutlich spürbar:

„Ich möchte mich zunächst beim Vorstand und den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Mir ist bewusst, dass ich eine Mannschaft übernehme, die in den vergangenen Jahren hervorragend gearbeitet hat und deren Entwicklung eng mit Denis verbunden ist. Entsprechend groß ist auch die Verantwortung.

Gleichzeitig freue ich mich enorm auf diese Herausforderung. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen und den ersten Eindrücken von der Mannschaft habe ich schnell gemerkt, welches Potenzial hier vorhanden ist. Wir sprechen von einer sehr talentierten Truppe mit viel Qualität, Charakter und Entwicklungsmöglichkeiten.

Mein Ziel wird es sein, auf den vorhandenen Grundlagen aufzubauen, neue Impulse einzubringen und gemeinsam mit den Spielern den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte meine eigenen Fußstapfen hinterlassen und alles dafür tun, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und uns kontinuierlich weiterentwickeln.“

Eine zentrale Rolle wird dabei auch weiterhin Filip Martinovic einnehmen, der dem Trainerteam als Co-Spielertrainer erhalten bleibt und die zukünftige Zusammenarbeit mit großer Zuversicht betrachtet:

„Als Erstes möchte ich Denis meinen größten Respekt und Dank aussprechen. Wir haben in den vergangenen Jahren Seite an Seite gearbeitet, viele Entscheidungen gemeinsam getroffen und unzählige Stunden für den Verein investiert. Die Zusammenarbeit war jederzeit von Vertrauen, Ehrlichkeit und gegenseitiger Wertschätzung geprägt.

Denis hat einen enormen Anteil an der positiven Entwicklung unserer Mannschaft. Umso schöner ist es, dass er uns weiterhin als Spieler erhalten bleibt und wir auch zukünftig gemeinsam für die Ziele des Vereins arbeiten können.

Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Manuel. Er bringt viel Erfahrung, neue Ideen und eine frische Perspektive mit. Genau diese Mischung kann einer Mannschaft oft den entscheidenden Entwicklungsschub geben. Unsere Aufgabe wird es sein, den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortzuführen und ihn gemeinsam mit neuen Impulsen weiterzuentwickeln.

Ich bin überzeugt, dass wir als Trainerteam hervorragend harmonieren werden und die Mannschaft davon profitieren kann.“

Mit der Verpflichtung von Manuel Stangl, der weiterhin engen Einbindung von Denis Knezevic und Filip Martinovic sowie dem eingespielten Mannschaftskern sieht sich der SV Gartenstadt Trudering für die kommende Kreisliga-Saison hervorragend aufgestellt. Die Verantwortlichen blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, die richtigen personellen Entscheidungen getroffen zu haben, um die positive Entwicklung des Vereins fortzusetzen und die nächsten sportlichen Schritte erfolgreich anzugehen.