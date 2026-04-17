Neuer Trainer steht

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der VfB Schrecksbach hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt und setzt ab Sommer auf Helge Hastrich. Das gab der Gruppenligist über seine sozialen Medien bekannt und präsentierte den künftigen Cheftrainer als „starke Lösung für die Zukunft“.

Hastrich wechselt im Sommer von der SpVgg Leusel an den Metzenberg. Zuvor war er im Jugendbereich des JFV Alsfeld im Trainerteam tätig, zudem sammelte er über mehrere Jahre Erfahrung als Trainer der SG Immichenhain/Ottrau und ist damit in der Region kein Unbekannter.

Beim VfB Schrecksbach verbinden die Verantwortlichen mit der Personalie neue Impulse für die kommende Spielzeit. Zugleich machte der Verein deutlich, dass der Fokus trotz der frühzeitigen Planung zunächst ganz auf dem sportlichen Endspurt liegt: In den verbleibenden Wochen der laufenden Runde geht es darum, den Klassenverbleib in der Gruppenliga zu sichern.