Neuer Trainer startet mit einem Derbysieg

Auftakt nach Maß für Engelmann

Der Einstand von Alexander Engelmann ist geglückt. Im ersten Spiel unter seiner Regie feierte der FC Bad Liebenwerda einen 2:1-Derbysieg bei der SG Friedersdorf. Vor 185 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das bis in die Schlussminute offen blieb. Adrian Bratke brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Robert Hennig in der 59. Minute aus, ehe ein Eigentor von Ben Janitz in der 90. Minute die Entscheidung zugunsten der Gäste brachte.