Neuer Trainer, Sportgerichtsurteil und Spielverlegungen

GSV Hellas Reutlingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Herzlich willkommen in der GSV-Hellas-Familie, Pana Mettas!

Coach Pana übernimmt ab sofort den Posten des Headcoaches und bringt sein eigenes Team – inklusive Betreuern usw. – mit.

Pana verfügt über jahrelange Erfahrung als Trainer und war überwiegend im Stuttgarter Raum aktiv (Bonlanden, Bernhausen etc.).

Coach Pana: „Die Mannschaft ist toll und man kann sehr gut mit ihr arbeiten. Vor allem ist mir wichtig, dass wir Spaß haben – denn der Rest, wie der Erfolg, kommt dann automatisch. Ich bin guter Dinge, denn die Saison ist lang genug.“

Lieber Pana, wir wünschen dir einen großartigen Start und natürlich viel Erfolg mit der Mannschaft!

Das Team hat richtig Bock und ist hochmotiviert, um den Klassenerhalt in der A-Liga zu schaffen!