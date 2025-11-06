Neuer Trainer, Sportgerichtsurteil und Spielverlegungen

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Herzlich willkommen in der GSV-Hellas-Familie, Pana Mettas!
Coach Pana übernimmt ab sofort den Posten des Headcoaches und bringt sein eigenes Team – inklusive Betreuern usw. – mit.
Pana verfügt über jahrelange Erfahrung als Trainer und war überwiegend im Stuttgarter Raum aktiv (Bonlanden, Bernhausen etc.).
Coach Pana: „Die Mannschaft ist toll und man kann sehr gut mit ihr arbeiten. Vor allem ist mir wichtig, dass wir Spaß haben – denn der Rest, wie der Erfolg, kommt dann automatisch. Ich bin guter Dinge, denn die Saison ist lang genug.“
Lieber Pana, wir wünschen dir einen großartigen Start und natürlich viel Erfolg mit der Mannschaft!
Das Team hat richtig Bock und ist hochmotiviert, um den Klassenerhalt in der A-Liga zu schaffen!
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B6: 02.11.2025, TSV Braunsbach – Spvgg Unterrot II (Endstand: 3:3) – Wertung: 3:0 (Grund: Einsatz mehrerer nicht einsatzberechtigter Spieler der Spvgg).
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzung der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga
Spielkennung: 351260116
VfL Oberjettingen – TV Darmsheim
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 14.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351326082
KF Ilirida Stuttgart
TSV Jahn Büsnau II (flex)
Sonntag, den 09.11.2025 um 12.00 Uhr
Spielortwechsel:
TSV Jahn Büsnau
Adolf-Engster-Weg 10
70569 Stuttgart
