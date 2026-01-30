Neuer Trainer soll beim FSV Aufschwung bringen, Topspiel in Cronenberg

Mit Christian Bialke an der Seitenlinie reist der FSV Vohwinkel zum Landesliga-Absteiger Cronenberger SC. Gründe für den doch recht überraschenden Trainerwechsel sind bislang nicht bekannt. In Richrath muss der SSV Berghausen die Formkrise, die sich auch durch die Winter-Testspiele gezogen hat, beenden. Der Formstarke HSV Langenfeld gastiert beim SSVg Velbert II. Das ist der Rückrundenauftakt – das ist der 18. Spieltag!
19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.
So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania
So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel
