Neuer Trainer soll beim FSV Aufschwung bringen, Topspiel in Cronenberg

Der Rückrundenauftakt steht auch in der Bezirksliga 2 vor der Tür. Mit neuem Trainer andere Seitenlinie reist der FSV Vohwinkel zum Topspiel. Außerdem muss Berghausen wieder zur Form finden.

Topspiel in Cronenberg
Topspiel in Cronenberg – Foto: Peter Teinovic

Mit Christian Bialke an der Seitenlinie reist der FSV Vohwinkel zum Landesliga-Absteiger Cronenberger SC. Gründe für den doch recht überraschenden Trainerwechsel sind bislang nicht bekannt. In Richrath muss der SSV Berghausen die Formkrise, die sich auch durch die Winter-Testspiele gezogen hat, beenden. Der Formstarke HSV Langenfeld gastiert beim SSVg Velbert II. Das ist der Rückrundenauftakt – das ist der 18. Spieltag!

DIe Partien des 18. Spieltags:

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

So., 01.02.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
13:00

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

So., 01.02.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
12:45live

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00live

So., 01.02.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
13:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30

So., 01.02.2026, 13:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
13:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.
So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania
So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel

